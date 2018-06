Krešo Beljak: Sram me jer sam političar, sram me zbog mojih kolega

Hrvatski sabor ovotjedno je zasjedanje započeo dan ranije budući da zbog Dana antifašističke borbe u petak neće raditi. Prve su na dnevnom redu bile slobodne rasprave zastupnika, tijekom koje se HSS-ov Krešo Beljak osvrnuo na ovrhu devetogodišnjeg dječaka Cesarea Avenatija koja je u tijeku u Splitu. Podsjetimo, danas službenici Općinskog suda dječaka trebaju predati na skrb njegovu ocu Talijanu Alessandru Avenatiju.

– Govorit ću o jednoj stvari koja se upravo događa u našoj domovini, a koja me duboko uznemiruje kao političara, kao oca. Danas me sram jer sam političar, sram me zbog toga što nikoga od mojih kolega nije sram jer se u Splitu provodi ovrha nad djetetom. Svi imamo obitelji. Kako bismo se mi osjećali da se to događa u našoj blizini. Možemo li svi zajedno smoći snage da se ta očigledna nepravda, pa koliko god bila u skladu sa zakonom, da se spriječi i da se za dobrobit djeteta sve to prolongira za vrijeme kada će prestati mogućnost da dijete ozbiljno strada – pitao je Beljak te apelirao na ministra policije i ostale da razmišljaju kao ljudi, a ne kao strojevi. O istoj temi htio je govoriti i Miro Bulj, ali kako to nije napravio tijekom vremena za slobodnu raspravu, nego je to pokušao kad se već krenulo s raspravom o točkama dnevnog reda, dobio je jednu, pa drugu opomenu, što znači da do kraja ovog dana više nema pravo govoriti.

SDP-ov Peđa Grbin iskoristio je prigodu da upozori da su građani manjih sredina dovedeni u neravnopravan položaj zbog odluke HZZO-a da se lijekovi za onkološke pacijente mogu davati isključivo u kliničkim bolnicama. Pozvao je sve zastupnike koji dolaze iz takvih sredina da Vladu zaspu pitanjima zašto građane dovodi u neravnopravan položaj s obzirom na mjesto življenja.

– Brojni lijekovi za onkološke pacijente na novoj su listi označeni oznakom KL, što znači da se mogu davati pacijentima isključivo u kliničkim bolnicama u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, no bolesnih ima i drugdje. Iako u bolnicama u njihovim mjestima postoje uvjeti za administriranje onkoloških lijekova, neće ih dobivati samo zato što je HZZO političkom odlukom odlučio da ti lijekovi budu dostupni samo u kliničkim bolnicama. Zamislite kako je to kad u turističkoj sezoni zbog lijeka morate putovati iz Pule u Rijeku, na plus 30 čekati ispred tunela Učka – komentirao je Grbin.

Čelnik Mosta Božo Petrov ponovio je prijedlog njegove stranke za proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, a ovaj ga je put na to potaknula havarija turskog broda Haksa kod otoka Jabuke.

– Još jednom molim da zajedno raspravimo i donesemo odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, da pružimo primjerenu zaštitu Jadranskom moru koje nas je hranilo i hrani nas i danas. Jadransko more površinom je malo, zatvoreno, ne treba mnogo da se manji incident pretvori u veliku ekološku katastrofu koja će se odraziti na naš gospodarski sustav oslonjen na turizam. Ovaj incident treba shvatiti kao upozorenje da se Hrvatska počne ponašati kao ozbiljna pomorska zemlja. Hrvatska još uvijek nije iskoristila pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas u Jadranu, pravo koje nam pripada po Konvenciji UN-a. Odlaganjem te odluke Hrvatska se uvelike odrekla prava koje nam pripada na morskom prostoru od oko 24 tisuće četvornih kilometara. U Mostu smo svjesni da proglašenje isključivog gospodarskog pojasa nije jednostavno pitanje, ali smatramo da Hrvatska u diplomatskim razgovorima s drugim zemljama ima mogućnost na njemu uporno raditi i da se on može dogoditi – poručio je Petrov te pohvalio sve koji su sudjelovali u akciji spašavanja turskog broda i njegove posade.