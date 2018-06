Cesare Avenatti je u bolnici, a ovrha zakazana za utorak

Cesare Avenatti u utorak bi trebao biti oduzet od majke Nine Kuluz i predat ocu Alessandru Avenatiju. Međutim, upitno je hoće li do ovrhe koju je zakazao Općinski sud u Splitu uopće doći, s obzirom na to da je Cesare hospitaliziran.

-- Nadam se da u ovakvoj situaciji, kada je dijete u bolnici, nikome neće pasti na pamet provoditi ovrhu. Predao sam Općinskom sudu zahtjev za odgodom i ne znam koji bi razlog mogao biti jači od ovoga sada. Žalosno je što sve ovo dijete mora preživljavati. Njemu je devet godina, a nitko ga ništa ne pita – poručio je Mišo Živaljić, odvjetnik Nine Kuluz.

- Žalio se na jake bolove u trbuhu, a Nina je isprva mislila da je riječ o stresu i nervozi, kao i svaki put pred zakazane ovrhe, međutim, kada ga je odvela na pregled, zadržali su ga u bolnici. Upravo je na pretragama je, sumnjaju na napad slijepog crijeva i moguće je da će ga operirati– doznali smo od Vande Plazonić jedne od organizatorice prosvjeda građana koji će se, kao i jesenas, organizirati s ciljem sprječavanja provođenja ovrhe. Policija je ovoga puta zabranila okupljanje prosvjednika pred zgradom u kojem Cesare živi s majkom, bakom i djedom pa će prosvjedovati stotinjak metara dalje.

U ponedjeljak je Marina Boko, predsjednica Općinskog suda u Splitu odbila primiti peticiju s 10.000 potpisa građana koji traže odgodu ovrhe. Vanda Plazonić tvrdi kako im je poručila neka dođu dan nakon ovrhe.

- Nije htjela uzeti ni medicinsku dokumentaciju, među ostalim i mišljenje psihijatra koji je napisao da bi ova ovrha, odnosno odvajanje Cesarea od majke, za njega bila jednaka gubitku života! - poručila je Plazonić.

Nini Kuluz sud u Italiji oduzeo je skrbništvo nad Cezareom nakon što je, kada je imao godinu dana, pobjegla s njim prvo u Hrvatsku, a potom se do njegove sedme godine krila u BiH iako su ona i Avenatti imali zajedničko skrbništvo, a dječak je odlukom suda trebalo živjeti u Italiji. Nina Kuluz tvrdi da je dječakov otac nasilan.