Krenule prijave za isplatu božićnica umirovljenicima: Iznosi se kreću od 100 do 800 kuna

Gradovi i općine i ove godine najavljuju božićnice za svoje umirovljenike - u nekim gradovima prijave su već krenule, dok se isplata očekuje do kraja prosinca.

Nekolicina gradova već je objavila iznos ovogodišnjih božićnica, a iznosi se kreću od 100 kuna pa do 800 kuna po umirovljeniku, prenosi Mirovina.hr.

Zagreb

Pravo na božićnicu moći će ostvariti svi umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.700 kuna, a koji prebivalište u Zagrebu imaju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva. Iznos je 100 kuna po osobi.

Velika Gorica

Velika Gorica svakako daje izdašnije božićnice - svi koji imaju mirovinu do 1.000 kuna mogu ostvariti božićnicu od 800 kuna, dok će osobe do 2.000 kuna mirovine dobiti 400 kuna. Kako bi svoju božićnicu i ostvarili, osobe moraju predati ispunjeni Obraza za prijavu u Evidenciju umirovljenika/korisnika nacionalne naknade, a koji se može preuzeti ili na stranici Grada ili na porti gradske uprave. Prijave se primaju najkasnije do 12. prosinca, a isplate kreću u poslovnicama FINA-e od 21. studenog do 24. prosinca.

Zaprešić

S druge strane, Zaprešić izdaje božićnice svim svojim umirovljenicima i to u iznosu od 200 kuna. One se mogu podići u poslovnicama FINA-e od 2. studenog pa do 24. prosinca, a prijave traju do 21. listopada.

Samobor

Samobor ide i korak dalje te osim za sve umirovljenike, Grad je odigurao naknade i za sve osobe s invaliditetom te sve branitelje Domovinskog rata koji su nezaposleni. Umirovljenici s prihodima do 2.300 kuna mogu predati ispunjeni Obrazac za prijavu u evidenciju do 2. studenog, a sam iznos ovisit će o primanjima i socijalnom statusu - od 200 pa do 500 kuna. Isplata će se također vršiti u poslovnicama FINA-e i to od 7. studenog do 10. prosinca.

Mursko Središće

Svi umirovljenici koji primaju mirovinu do 1.800 kuna dobit će bon u vrijednosti od 350 kuna, osobe s mirovinama od 1.801 do 2.500 kuna dobit će bon od 250 kuna, dok će umirovljenici mirovinom do 3.000 kuna dobiti bon od 150 kuna. Prijave su krenule ovog utorka te traju do 6. prosinca, dok se potvrda o visini mirovine predaje u Podružnicu umirovljenika.

Općina Barban

Ova istarska općina daje božićnice svim umirovljenicima kojima ukupni prihodi ne prelaze 2.500 kuna u mjesecu koji prethodi isplati prava. Zahtjev također mogu preuzeti ili na stranici Općine Barban ili u zgradi općinske Uprave, a zaprimaju se od 1. listopada pa sve do 27. prosinca.

