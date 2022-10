Kreće isplata jednokratne pomoći umirovljenicima zbog inflacije. Poznato tko će dobiti čak 1200 kn

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je datum s kojim počinje isplata jednokratne novčane pomoći hrvatskim umirovljenicima s kojom bi trebali ublažiti posljedice porasta cijene.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"U petak 14. listopada 2022. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Jednokratno novčano primanje dobit će 631 202 korisnika mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, i za to je osigurano 426.949.300,00 kuna iz državnog proračuna.

Za 80 417 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 1.850,00 kuna isplatit će se 1.200,00 kuna jednokratno, i za to je osigurano 96.500.400,00 kuna.

Za 114 395 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 1.850,01 do 2.350,00 kuna isplatit će se 900 kuna jednokratno, i za to je osigurano 102.955.500,00 kuna.

Za 264 687 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.350,01 do 3.350,00 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, i za to je osigurano 158.812.200,00 kuna, a za 171 703 korisnika s mirovinom od 3.350,01 do 4.360,00 kuna jednokratno će se isplatiti 400 kuna, i za to je osigurano 68.681.200,00 kuna iz državnog proračuna.

Korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom (korisnici koji uz hrvatsku mirovinu primaju i dio mirovine iz inozemstva te koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), kao i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku (koji ispunjavaju uvjete za isplatu) jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022. i o tome će korisnici biti pravodobno informirani.

Podsjećamo da korisnici mirovine s inozemnim elementom za isplatu jednokratnog novčanog primanja trebaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja. Dokaz može biti potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022.

Dokaz treba dostaviti do 30. studenoga 2022. putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz popunjenu Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina", navode iz HZMO.