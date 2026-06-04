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NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Krenule gužve na cestama diljem zemlje: Kolone prema moru, evo gdje su najgori zastoji

Foto: HAK
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
04.06.2026.
u 08:17

Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju siguran razmak između vozila.

Današnji blagdan Tijelova, uz sunčano i ugodno vrijeme diljem Hrvatske, mnogi su iskoristili za produženi vikend i odlazak prema Jadranu. Već od jutarnjih sati bilježe se pojačane gužve na glavnim prometnim pravcima prema obali, a povećan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima.

Prema informacijama Hrvatski autoklub (HAK-a), promet je pojačan na važnijim cestama, a vozače dodatno upozoravaju na mogućnost odrona na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8). Iz HAK-a apeliraju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju siguran razmak između vozila.

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići zabilježen je izvanredni događaj zbog pješaka na autocesti između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, u smjeru Dubrovnika. Na toj dionici prometuje se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Istodobno, između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora promet se odvija usporeno uz povremene zastoje.

Problema ima i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje se pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila kolona duga oko jedan kilometar. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga zbog jakog vjetra na snazi je zabrana prometa za vozila prve skupine, uključujući motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Dodatne poteškoće stvara prometna nesreća na DC8 između graničnog prijelaza Pasjak i mjesta Pasjak, gdje se promet odvija otežano, jednim prometnim trakom.

S obzirom na nastavak pojačanog prometa tijekom dana, vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje te pravodobno informiranje o stanju na cestama prije polaska na put.

Ključne riječi
promet gužve HAK

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