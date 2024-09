IZGRAĐEN JOŠ 2022.

Most na Savi, vrijedan gotovo 20 milijuna eura, će do 2026. voditi 'u ništa'

Pristupna cesta do mosta na Savi tek za dvije godine. Druga faza dionice do Novog Varoša je u izgradnji, dok su radovi na trećoj fazi do čvora Okučani započeli u lipnju ove godine