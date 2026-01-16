Kreću veliki radovi na autocesti kod Splita: Uvode se promjene za vozače

Krenula je dogradnja i rekonstrukcija čvora Split, a na izlazu s autoceste u Dugopolju svi pravci će dobiti po dvije trake. U sklopu radova srušit će se i postojeći nadvožnjak, a sagradit će se dva nova, što znači i brojne promjene za vozače, javlja Nova TV.

Za sve one koji iz smjera Dubrovnika idu u Split uvodi se najznačajnija promjena budući da moraju izaći na naplatnoj postaji Bisko i voziti 13 kilometara lokalnom cestom do Dugopolja. - To je katastrofa, cesta je uska, nezgodna, ima krivine. Nije to cesta za zamjenu ovog prostora - kazao je jedan vozač Stanko.

Vozači koji iz smjera Zagreba idu u Dubrovnik također moraju paziti. Moraju izaći na izlaz Dugopolje, okrenuti se kod najbližeg rotora da bi se ponovno priključili na autocestu. Radovi su vrijedni pet milijuna eura, a privremena regulacija će vrijediti do sredine lipnja kada se uzima pauza zbog turističke sezone. Radovi će trajati do ljeta iduće godine.