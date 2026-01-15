Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca sele i na zapadni dio kolnika

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca se nastavljaju i na zapadnom kolniku, javljaju iz Grada. Od sutra tako započinje hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sanirat će se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do nedjelje do 4 sata, kažu s Radićeva trga.

Tijekom radova promet u smjeru Novog Zagreba odvijat će se jednom prometnom trakom, a završetkom radova na vanjskim trakama oba kolnika, napominju, vožnja Avenijom Većeslava Holjevca bit će sigurnija i ugodnija. Također, mole građane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju te zahvaljujemo na razumijevanju zbog mogućih poteškoća u prometu.