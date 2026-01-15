Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SANIRAJU SE UDARNE RUPE

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca sele i na zapadni dio kolnika

Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/19
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
15.01.2026.
u 16:25

Tijekom radova promet u smjeru Novog Zagreba odvijat će se jednom prometnom trakom.

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca se nastavljaju i na zapadnom kolniku, javljaju iz Grada. Od sutra tako započinje hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sanirat će se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do nedjelje do 4 sata, kažu s Radićeva trga.

Tijekom radova promet u smjeru Novog Zagreba odvijat će se jednom prometnom trakom, a završetkom radova na vanjskim trakama oba kolnika, napominju, vožnja Avenijom Većeslava Holjevca bit će sigurnija i ugodnija. Također, mole građane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju te zahvaljujemo na razumijevanju zbog mogućih poteškoća u prometu.
Ključne riječi
sanacija kolnika radovi Zagreb avenija većeslava holjevca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!