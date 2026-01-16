Naši Portali
PROBLEMI S OKOM

FOTO Macron tijekom posjeta vojsci skinuo naočale pa se ispričao: 'Oprostite, molim vas... Potpuno je bezopasno'

Le président de la République française Emmanuel Macron présente ses vœux aux armées françaises depuis la base aérienne de la ville stratégique d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône
Foto: Alain Robert/Pool/Bestimage/BEST
1/10
Autor
Robert Jurišić
16.01.2026.
u 07:10

Za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - našalio se predsjednik

Francuski predsjednik Emmanuel Macron našalio se u četvrtak na račun svog 'potpuno bezopasnog' problema s okom tijekom  obraćanja pripadnicima francuskih oružanih snaga. - Oprostite, molim vas, zbog neuglednog izgled mog oka - rekao je Macron na početku govora. - Naravno, riječ je o nečemu potpuno bezopasnom - dodao je.

Macron se pojavio s natečenim i crvenim okom tijekom govora u vojnoj bazi u Istresu, na jugu Francuske. Ranije je nosio sunčane naočale tijekom vanjskog pregleda postrojbi. - Jednostavno vidite nenamjernu aluziju na ‘Oko tigra’... Za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - našalio se predsjednik, očito aludirajući na poznatu pjesmu „Eye of the Tiger“ američkog rock sastava Survivor, koja je bila glavna tema filma Rocky III iz 1982. godine sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. U svom govoru Macron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenland kao znak podrške Danskoj.

Francuska Emmanuel Macron

PE
PeroKitić
07:39 16.01.2026.

Bogme, baba ima dobar direkt!

CH
che99
07:28 16.01.2026.

opet ga baba prebila

AL
AP_LaPAPA
08:32 16.01.2026.

„Eye of the Tiger“ još jedna poveznica između AP-a i idola mu Macrona. Osim što su beskrajno antipatični obojica.

