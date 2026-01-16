FOTO Macron tijekom posjeta vojsci skinuo naočale pa se ispričao: 'Oprostite, molim vas... Potpuno je bezopasno'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron našalio se u četvrtak na račun svog 'potpuno bezopasnog' problema s okom tijekom obraćanja pripadnicima francuskih oružanih snaga. - Oprostite, molim vas, zbog neuglednog izgled mog oka - rekao je Macron na početku govora. - Naravno, riječ je o nečemu potpuno bezopasnom - dodao je.

Macron se pojavio s natečenim i crvenim okom tijekom govora u vojnoj bazi u Istresu, na jugu Francuske. Ranije je nosio sunčane naočale tijekom vanjskog pregleda postrojbi. - Jednostavno vidite nenamjernu aluziju na ‘Oko tigra’... Za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - našalio se predsjednik, očito aludirajući na poznatu pjesmu „Eye of the Tiger“ američkog rock sastava Survivor, koja je bila glavna tema filma Rocky III iz 1982. godine sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. U svom govoru Macron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenland kao znak podrške Danskoj.