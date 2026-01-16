Naši Portali
Valentina Wiesner
Autor
Valentina Wiesner

Iranske žene 'popušile' – solidarnost zapadnih 'feministica', 'humanista' i 'boraca za ljudska prava'

Rally in support for the nationwide protests happening in Iran, in Holon
AMMAR AWAD/REUTERS
16.01.2026. u 08:11

Dok Iranke i Iranci pale simbole represije na ulicama Teherana i Shiraza, takozvani branitelji ženskih prava čine upravo suprotno: lakonski otpuhuju dim iz svojih cigareta, osvrću se da vide što im drugovi signaliziraju, pišu i brišu poruke podrške koje su im se omaknule, preskačući trenutak u kojem bi moralno morali stati

Ako je ijedan narod u suvremenoj povijesti prošao ekonomsku i političku kalvariju, onda je to iranski u posljednjih nekoliko mjeseci. Zemlja u kojoj je novac prestao imati ikakvu vrijednost, ekonomija je u rasulu, a vlast se drži jedino zahvaljujući oružanoj represiji i teokratskoj inkviziciji nad društvom. Ali ono što je još fascinantnije – i tragičnije – nije samo brutalnost režima nad njegovim vlastitim narodom niti to što ne poznaje demokraciju, nego šutnja i selektivna empatija globalnih "branitelja ljudskih prava" koji za Iranke i Irance, izgleda, mare koliko je "crno ispod nokta". Iran danas prolazi kroz ekonomski potres bez presedana. Nacionalna valuta, rial, izgubila je većinu svoje kupovne moći i dosegnula vrijednost od oko 1,4 do 1,45 milijuna riala za jedan američki dolar, dok je 2022. vrijednost dolara bila tek oko 430 tisuća riala. To znači pad na razine na kojima je valuta praktički neupotrebljiva kao sredstvo razmjene ili čuvanja vrijednosti. To je jedno od najvećih urušavanja valute u povijesti moderne ekonomije. Usto, neumitna je činjenica da nijedna vlada u povijesti koja je doživjela pad vrijednosti valute od 90 i više posto u mjesec ili dva nije preživjela. Upravo se to događa Iranu: rial je ispario u dim, inflacija je skočila na oko 42 posto godišnje, cijene su hrane i osnovnih potrepština eksplodirale, a stanovništvo je podvrgnuto svim vrstama represije i sad je u istinskoj egzistencijalnoj panici. No u "egzistencijalnoj panici" su i Hamas i Hezbollah, koje iranski režim financira, zapravo globalni terorizam i većinu njegovih eksponenata.

režim žene prosvjedi ljudska prava Iran

Čini se da već imate pristup!