Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima

Hrvatskim državljanima od sada je potpuno otvoreno tržište rada u Švicarskoj: od ove godine više nema kvota koje bi ograničile rad i boravak, a koje su uvedene prije dvije godine, ali više nema ni pravnih mogućnosti da se ograničenja uopće postave u budućnosti. - Hrvatski državljani sada uživaju punu slobodu kretanja osoba, jednaku onoj koja se primjenjuje na državljane ostalih država članica Europske unije - poručuju iz švicarskog Državnog tajništvo za gospodarsku suradnju i razvoj.

Savezno vijeća Švicarske Konfederacije jučer je zaključilo da se ukidaju ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada za ovu godinu, nakon što je broj izdanih radnih dozvola u 2025. godini ostao ispod pragova predviđenih za aktivaciju zaštitne klauzule. Time se od sada primjenjuje puni režim slobode kretanja za hrvatske državljane, bez ograničenja i prijelaznih mehanizama. Hrvatska radna snaga, dodaju, činila je dva posto ukupne imigracije iz EU/EFTA-e u 2025., a hrvatski radnici uglavnom su zaposleni u industriji, zdravstvu, socijalnim djelatnostima, trgovini na malo i građevinarstvu.

Naime, EU i Švicarska su 1999. potpisali sporazum o slobodnom kretanju osoba (AFPM). Kad se Hrvatska pridružila EU proširenje sporazuma na Hrvatsku dogovoreno je u Protokolu III. AFMP je proširen na Hrvatsku 2017. no u njega je ugrađena i zaštitna klauzula kojom se Švicarskoj dopušta jednostrano ponovno uvođenje kvota za hrvatske radnike u slučaju velikog porasta useljavanja, na razdoblje od deset godina od stupanja na snagu Protokola III., odnosno do 31. prosinca 2026.

Švicarska je nakon ulaska Hrvatska u EU i prijelaznog razdoblja potpuno liberalizirala tržište rada, ali je 2024. prvi put uvela sigurnosnu klauzulu, a lani je i produžila, što je naišlo na neodobravanje hrvatskih vlasti jer Hrvati pri zapošljavanju trebaju biti ravnopravni s ostalim državljanima EU/EFTA-e i jer su smatrali da pritisak na tržište rada nije takav da bi opravdao aktivaciju zaštitne klauzule. Švicarska je mogla još jednom - ove godine - iskoristiti mogućnost uspostave kvota, ali nije. Savezno vijeće odlučilo je 26. studenoga 2025. da će u 2026. godini aktivirati jednostranu zaštitnu klauzulu za Hrvatsku ako broj radnika iz te zemlje premaši relevantne pragove.

No to se nije dogodilo. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. Švicarska je hrvatskim radnicima odobrila 1.701 dozvolu B (boravišna i radna dozvola za rad dulji od godinu dana) i 792 dozvole L (kratkotrajna boravišna i radna dozvola za rad do godinu dana). Ukupan broj izdanih dozvola u 2025. tako je ostao ispod pragova izračunatih prema metodi definiranoj u AFMP-u (2.004 dozvole B i 1.116 dozvola L) te stoga nisu bili ispunjeni uvjeti za aktiviranje jednostrane zaštitne klauzule u 2026. godini, poručuju Švicarci.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je sa zadovoljstvom primilo tu vijest.- Pozdravljamo pozdravlja postizanje potpune ravnopravnosti državljana Republike Hrvatske s ostalim državama članicama Europske unije i EFTA-e vezano uz mogućnost pristupa švicarskom tržištu rada, odnosno dovršetak procesa izjednačavanja navedenog prava - poručili su sa Zrinjevca.