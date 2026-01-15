Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA PRAVILA

Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima

Kandersteg: Švicarska zastava u Alpama, ilustracija
/DPA
Autor
Sandra Veljković
15.01.2026.
u 13:09

Savezno vijeća Švicarske Konfederacije jučer je zaključilo da se ukidaju ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada za ovu godinu, nakon što je broj izdanih radnih dozvola u 2025. godini ostao ispod pragova predviđenih za aktivaciju zaštitne klauzule

Hrvatskim državljanima od sada je potpuno otvoreno tržište rada u Švicarskoj: od ove godine više nema kvota koje bi ograničile rad i boravak, a koje su uvedene prije dvije godine, ali više nema ni pravnih mogućnosti da se ograničenja uopće postave u budućnosti. - Hrvatski državljani sada uživaju punu slobodu kretanja osoba, jednaku onoj koja se primjenjuje na državljane ostalih država članica Europske unije - poručuju  iz švicarskog Državnog tajništvo za gospodarsku suradnju i razvoj.

Savezno vijeća Švicarske Konfederacije jučer je zaključilo da se ukidaju ograničenja za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada za ovu godinu, nakon što je broj izdanih radnih dozvola u 2025. godini ostao ispod pragova predviđenih za aktivaciju zaštitne klauzule. Time se od sada primjenjuje puni režim slobode kretanja za hrvatske državljane, bez ograničenja i prijelaznih mehanizama. Hrvatska radna snaga, dodaju, činila je dva posto ukupne imigracije iz EU/EFTA-e u 2025., a hrvatski radnici uglavnom su zaposleni u industriji, zdravstvu, socijalnim djelatnostima, trgovini na malo i građevinarstvu.

Naime, EU i Švicarska su 1999. potpisali sporazum o slobodnom kretanju osoba (AFPM). Kad se Hrvatska pridružila EU proširenje sporazuma na Hrvatsku dogovoreno je u Protokolu III. AFMP je proširen na Hrvatsku 2017. no u njega je ugrađena i zaštitna klauzula kojom se Švicarskoj dopušta jednostrano ponovno uvođenje kvota za hrvatske radnike u slučaju velikog porasta useljavanja, na razdoblje od deset godina od stupanja na snagu Protokola III., odnosno do 31. prosinca 2026.

Švicarska je nakon ulaska Hrvatska u EU i prijelaznog razdoblja potpuno liberalizirala tržište rada, ali je 2024. prvi put uvela sigurnosnu klauzulu, a lani je i produžila, što je naišlo na neodobravanje hrvatskih vlasti jer Hrvati pri zapošljavanju trebaju biti ravnopravni s ostalim državljanima EU/EFTA-e i jer su smatrali da pritisak na tržište rada nije takav da bi opravdao aktivaciju zaštitne klauzule. Švicarska je mogla još jednom - ove godine - iskoristiti mogućnost uspostave kvota, ali nije. Savezno vijeće odlučilo je 26. studenoga 2025. da će u 2026. godini aktivirati jednostranu zaštitnu klauzulu za Hrvatsku ako broj radnika iz te zemlje premaši relevantne pragove.

No to se nije dogodilo. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. Švicarska je hrvatskim radnicima odobrila 1.701 dozvolu B (boravišna i radna dozvola za rad dulji od godinu dana) i 792 dozvole L (kratkotrajna boravišna i radna dozvola za rad do godinu dana). Ukupan broj izdanih dozvola u 2025. tako je ostao ispod pragova izračunatih prema metodi definiranoj u AFMP-u (2.004 dozvole B i 1.116 dozvola L) te stoga nisu bili ispunjeni uvjeti za aktiviranje jednostrane zaštitne klauzule u 2026. godini, poručuju Švicarci.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je sa zadovoljstvom primilo tu vijest.- Pozdravljamo pozdravlja postizanje potpune ravnopravnosti državljana Republike Hrvatske s ostalim državama članicama Europske unije i EFTA-e vezano uz mogućnost pristupa švicarskom tržištu rada, odnosno dovršetak procesa izjednačavanja navedenog prava - poručili su sa Zrinjevca. 

Vozač vozio slalom po zatvorenom dijelu Mosta slobode
Ključne riječi
Hrvatska Švicarska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!