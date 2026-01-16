Budite oprezni: Ovo su dva horoskopska znaka koja najviše varaju partnere
Najpopularnija Britanska web stranica za online spojeve, IllicitEncounters, analizirala je podatke svojih oženjenih članova i otkrila da svoje partnere najčešće varaju Vage, a 16 posto svih preljubnika tog je horoskopskog znaka. Blizu Vage su i 'dvolični' Blizanci s 14 posto, slijede ih Jarci s 12 posto, dok je Škorpion čini se najvjerniji znak zodijaka, piše Daily Mail.
Ženske su Vage u ovoj studiji svoju potrebu za izvanbračnim vezama uglavnom objasnile s 'potrebom za više seksa' i 'traganjem za raznolikosti', dok se Blizanci, čini se, boje vezivanja. Za razliku od njih Škorpioni su se pokazali 'strastvenima i ustrajnima', a varaju jako rijetko, kad misle da veza nema budućnosti. Stručnjakinja za veze i seks Jessica Leoni opisala je kakav stav prema prevari imaju znakovi Zodijaka:
Vaga: Nije ni čudo što su Vage najnevjernije jer su zračni znakovi jako zaljubljivi i povezuju se s više ljudi. Ako je Vaga udana za nekoga tko nije uvijek dostupan da bude s njom, sasvim je prirodno da će drugdje tražiti potvrdu, pažnju i društvo.
Blizanci: Oni vole avanturu i brzo im sve dosadi, što znači da je manje vjerojatno da će se posvetiti samo jednoj osobi. Zračni je znak fleksibilan i otvorenog je uma, a često mu je teško biti odan jednom partneru, čak i ako je zaljubljen. Poznati su po tome što u sebi imaju dvije, često kontradiktorne ličnosti i premda vole druženje, predanost ih užasava..
Jarac: Iako realni i skloni pažljivom razmatranju svih svojih odluka, mogu se upustiti u afere da bi se malo odmakli od stresne svakodnevice. Premda razumni, jarčevi su također i vrlo ambiciozni i poznati kao radoholičari, a afera bi im mogla služiti samo za odmor od svakodnevnih obveza.
Bik: Bikovi jako vole koketiranje i stalno su u potrazi za nekim dodatnim zadovoljstvom i lijepim stvarima u životu. Bik može misliti čak i da ima pravo na aferu jer će tako zadovoljiti potrebu za onim što im supružnik doma ne pruža.
Rak: Vodeni je Rak jako brižan kad je u vezi i vrlo zaštitnički nastrojen prema svom partneru, no nedostatak podrške partnera mogao bi ga navesti da utjehu potraže drugdje. Inače je vrlo miran, privržen i voli brinuti za druge, a jako cijeni i kad netko o njemu brine. U potragu za aferom najčešće će krenuti osjeća da ga partner ne cijeni.
Lav: Poznati su po svojoj ambicioznosti i potrebi za moći i autoritetom i kad su u vezi, a traže partnere koji će ih podržati i pomoći im u postizanju zacrtanih ciljeva. Lavovi koji varaju vjerojatno sve pomno planiraju da ih se ne uhvati.
Djevica: Djevice su odani romantičari na koje se možete osloniti i vole biti u vezi ali trebaju i 'solo' vrijeme. Djevice će vjerojatno varati kad im veza ne ide kako što su očekivali jer su idealisti pa će to i previše uzimati k srcu.
Riba: Oni su nježni i predani partneri, no može im biti teško partneri ne razumiju njihove osjećaje. Kad ipak prevare partnera, vjerojatno to nisu planirali ni inicirali. Prirodno su sramežljivi pa je vjerojatnije da će biti vjerni.
Ovan: Avanturistički i asertivni Ovan voli biti glavni u vezi i sklon je spontano se zaljubiti. Iako je manja vjerojatnost da će varati, kad osjeti da ga partneri fizički i emocionalno ne može pratiti i to je moguće. Nevjeran je obično zbog frustracije što supružnik nije u stanju ispuniti njegova očekivanja.
Strijelac: Strijelci su neovisni i vrlo iskreni, pa neće tražiti aferu ni ako su nesretni već će jednostavno prekinuo vezu. Strijelac je poznat i po tome što je zabavan, optimističan i zaigran. Iako uvijek u potrazi za avanturom, vjerojatnije je da će na vrijeme prekinuti s nekim s kim nije sretan.
Škorpion: Škorpioni su tvrdoglavi i odlučni i radije će pokušati sve da veza funkcionira nego varati. Tražite li odanost, Škorpion je najvjerniji znak Zodijaka. Vrlo je strastven, asertivan i ustrajan pa je siguran za monogamiju.