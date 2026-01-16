Supruga tjelohranitelja tuži bivšu senatoricu: 'Ponesi droge da te provedem kroz psihodelično iskustvo'

Bivša senatorica Kyrsten Sinema (49), koja je Arizonu predstavljala u američkom Senatu od 2019. do 2025. godine, prvo kao demokratkinja, a kasnije kao neovisna, optužena je da je „namjerno i zlonamjerno“ upropastila 14-godišnji brak Matthewa i Heather Ammel.

Heather Ammel, majka troje djece, tvrdi u tužbi da je Sinema započela ljubavnu vezu s njezinim suprugom, veteranom specijalnih snaga, ubrzo nakon što je on 2022. godine angažiran u njezin tim zaštite. Prema tužbi, Sinema i njezin tjelohranitelj često su zajedno putovali na službena putovanja diljem SAD-a i inozemstva, gdje je senatorica navodno pozivala Ammela u svoju hotelsku sobu. U tužbi se također navodi da je biseksualna senatorica zatražila od Ammela da na jedno od putovanja 2023. godine ponese drogu MDMA (poznatu i kao ecstasy), kako bi 'ona mogla voditi njega kroz psihodelično iskustvo', piše Daily Mail.

Par je navodno razmjenjivao poruke o seksu u misionarskom položaju s upaljenim svjetlima, na što je Sinema odgovorila da je to 'dosadno!'. Heather Ammel tuži Sinemu za odštetu od 25.000 dolara na temelju rijetko korištenog zakona savezne države Sjeverne Karoline koji omogućuje tužbu za „otuđenje naklonosti“ putem „nepravednog i zlonamjernog ponašanja“, primjerice preljuba.

Njihova zajednička putovanja uključivala su koncerte kao i putovanja u Saudijsku Arabiju. Prema tužbi, Sinema je tražila od Ammela da skine vjenčani prsten 'kako ne bi izgledalo da ona stavlja ruke na oženjenog muškarca' kada su bili na koncertima. Tijekom govora o stanju nacije bivšeg predsjednika Joea Bidena 2024. godine, Sinema je Ammelu poručila da preskače događaj jer 'ne mora slušati nekog starog muškarca'. Tužba navodi i da je Sinema kupila Ammelu električni masažer Theragun te mu slala poruke da ga donese u njezin stan kako bi „radila na njegovim leđima“. Senatorica mu je čak slala fotografije sebe umotane u ručnik.

U listopadu 2024., ubrzo nakon što se Ammel vratio kući u Sjevernu Karolinu, Sinema mu je poslala poruku: 'Nedostaješ mi. Stavljam ruku na tvoje srce. Vidimo se uskoro'. Heather je odgovorila na tu poruku: 'Imate li vi aferu s mojim mužem? Odveli ste oženjenog muškarca od njegove obitelji'. Afera je navodno kulminirala raspadom braka krajem 2024. godine, kada su se Heather i Matthew razdvojili. Tužba ističe da je Heather ostala emocionalno slomljena, financijski ugrožena i prisiljena pokrenuti postupak razvoda upravo zbog Sineminih postupaka. Matthew Ammel radio je za Sinemu od 2022. do 2025. godine. Prema tužbi, Ammel boluje od PTSP-a i traumatske ozljede mozga te je koristio psihodelične tvari kako bi ublažio simptome. Sinema je tijekom svog mandata u Senatu, kao i kasnije u ulozi lobistice, aktivno zagovarala prihvaćanje psihodelika – uključujući MDMA i ibogain – kao valjanih terapija za PTSP.