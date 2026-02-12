Hitnim pacijentima iz Velike Gorice ugrožen 'zlatni sat'

Uputu koju je Ministarstvo zdravstva prije dva tjedna poslalo zavodima za hitnu medicinu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji radi rasterećivanja hitne na Rebru, ministrica Irena Hrstić sada je korigirala. Izmjene se tiču velikogoričke hitne i pacijenata s područja Velike Gorice, a tamošnji hitnjaci upozoravaju da će nove upute produljiti vrijeme potrebno za zbrinjavanje pacijenata. Podsjetimo, nakon dramatičnog apela Sindikata KBC-a Zagreb o prijetećem kolapsu bolničke hitne na Rebru, Ministarstvo zdravstva reagiralo je uputom zavodima za hitnu medicinu da pacijente voze u KB Dubravu, kako bi rasteretili Rebro. Međutim, ta je uputa sada izmijenjena.

"Hitni kirurški pacijenti s područja Velike Gorice prevozit će se vozilima hitne medicinske službe ravnomjerno u sljedeće bolničke zdravstvene ustanove ovim redoslijedom: KB Dubrava, KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice, po jedan pacijent u svaku od navedenih ustanova, uz iznimku da se pacijenti kojima je potrebna hitna vaskularna kirurgija ne prevoze u KB Dubrava nego u KB Sveti Duh", stoji u uputi Irene Hrstić, u nastavku koje navodi i da se hitni internistički pacijenti iz V. Gorice voze nešto izmijenjenim redoslijedom: prvi u Dubravu, sljedeći u Vinogradsku i treći na Sveti Duh. Ruta do Dubrave umjesto Rebra nije znatno produljila vrijeme u kojem će pacijenta dovesti do bolnice, napominju velikogorički hitnjaci, riječ je o oko četiri minute dulje jer se ide zaobilaznicom, kao i na Rebro. No, do KBC Sestre milosrdnice i KB Sveti Duh nužno je doći kroz gradsku prometnu gužvu.

– Gorička hitna pokriva područje sve do Jastrebarskog i od zadnjeg sela, Guštanovca, do Rebra je 65 kilometara, obilaznicom preko Domovinskog mosta treba nam između 50 i 75 minuta. Prethodno, već da dođemo do pacijenta u tom selu iz Gorice treba 40 minuta. Kroz gradsku gužvu do Vinogradske i Svetog Duha to se vrijeme znatno produljuje. A govorimo o 'zlatnom satu', kad je o životno ugroženima riječ! – kažu nam velikogorički hitnjaci. Posljedično, ova će rošada hitnu medicinsku službu za stanovnike velikogoričkog područja učiniti teže dostupnom jer će joj trebati više vremena zbog probijanja kroz gradske gužve, koje već dugo nisu samo u 'špicama' već u svako doba dana. Osim toga, moguć je i scenarij u kojem se pojavi hitni pacijent u trenutku dok je jedan velikogorički tim T1 na Svetom Duhu, drugi u Vinogradskoj, a tim T2 obavlja neki npr. prijelom, kateter ili nešto treće.

Usporit će i sanitet



– Dogodi li se "nešto crveno" u tom trenutku, prijamno-dojavna jedinica ima opciju slati tim iz Samobora ili Dugog Sela – objašnjava naš sugovornik što se u takvom slučaju poduzima. Novonastale okolnosti, dodaje, usporit će ionako nedostatnu sanitetsku službu. Pacijenti s velikogoričkog područja po otpustu s Rebra sanitet čekaju po 2-3 sata, a zbog duljih ruta sada će to biti po 5-6 sati. Doznajemo i da u srijedu, kad su dovezli pacijenta s plućnim edemom u Vinogradsku, tamo uopće nisu bili obaviješteni da im dolaze velikogorički hitni pacijenti, što potvrđuje da je nekoordiniranost konstanta naših sustava.