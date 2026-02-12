Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZBOG NOVOG RASPOREDA I RASTEREĆIVANJA HITNE NA REBRU

Hitnim pacijentima iz Velike Gorice ugrožen 'zlatni sat'

Zagreb: U sedam sati zapo?eo štrajk lije?nika i medicinskog osoblja
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
12.02.2026.
u 22:12

Velikogorička hitna pacijente vozi u KB Dubrava, KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice

Uputu koju je Ministarstvo zdravstva prije dva tjedna poslalo zavodima za hitnu medicinu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji radi rasterećivanja hitne na Rebru, ministrica Irena Hrstić sada je korigirala. Izmjene se tiču velikogoričke hitne i pacijenata s područja Velike Gorice, a tamošnji hitnjaci upozoravaju da će nove upute produljiti vrijeme potrebno za zbrinjavanje pacijenata. Podsjetimo, nakon dramatičnog apela Sindikata KBC-a Zagreb o prijetećem kolapsu bolničke hitne na Rebru, Ministarstvo zdravstva reagiralo je uputom zavodima za hitnu medicinu da pacijente voze u KB Dubravu, kako bi rasteretili Rebro. Međutim, ta je uputa sada izmijenjena.

"Hitni kirurški pacijenti s područja Velike Gorice prevozit će se vozilima hitne medicinske službe ravnomjerno u sljedeće bolničke zdravstvene ustanove ovim redoslijedom: KB Dubrava, KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice, po jedan pacijent u svaku od navedenih ustanova, uz iznimku da se pacijenti kojima je potrebna hitna vaskularna kirurgija ne prevoze u KB Dubrava nego u KB Sveti Duh", stoji u uputi Irene Hrstić, u nastavku koje navodi i da se hitni internistički pacijenti iz V. Gorice voze nešto izmijenjenim redoslijedom: prvi u Dubravu, sljedeći u Vinogradsku i treći na Sveti Duh. Ruta do Dubrave umjesto Rebra nije znatno produljila vrijeme u kojem će pacijenta dovesti do bolnice, napominju velikogorički hitnjaci, riječ je o oko četiri minute dulje jer se ide zaobilaznicom, kao i na Rebro. No, do KBC Sestre milosrdnice i KB Sveti Duh nužno je doći kroz gradsku prometnu gužvu.

– Gorička hitna pokriva područje sve do Jastrebarskog i od zadnjeg sela, Guštanovca, do Rebra je 65 kilometara, obilaznicom preko Domovinskog mosta treba nam između 50 i 75 minuta. Prethodno, već da dođemo do pacijenta u tom selu iz Gorice treba 40 minuta. Kroz gradsku gužvu do Vinogradske i Svetog Duha to se vrijeme znatno produljuje. A govorimo o 'zlatnom satu', kad je o životno ugroženima riječ! – kažu nam velikogorički hitnjaci. Posljedično, ova će rošada hitnu medicinsku službu za stanovnike velikogoričkog područja učiniti teže dostupnom jer će joj trebati više vremena zbog probijanja kroz gradske gužve, koje već dugo nisu samo u 'špicama' već u svako doba dana. Osim toga, moguć je i scenarij u kojem se pojavi hitni pacijent u trenutku dok je jedan velikogorički tim T1 na Svetom Duhu, drugi u Vinogradskoj, a tim T2 obavlja neki npr. prijelom, kateter ili nešto treće.

Usporit će i sanitet

– Dogodi li se "nešto crveno" u tom trenutku, prijamno-dojavna jedinica ima opciju slati tim iz Samobora ili Dugog Sela – objašnjava naš sugovornik što se u takvom slučaju poduzima. Novonastale okolnosti, dodaje, usporit će ionako nedostatnu sanitetsku službu. Pacijenti s velikogoričkog područja po otpustu s Rebra sanitet čekaju po 2-3 sata, a zbog duljih ruta sada će to biti po 5-6 sati. Doznajemo i da u srijedu, kad su dovezli pacijenta s plućnim edemom u Vinogradsku, tamo uopće nisu bili obaviješteni da im dolaze velikogorički hitni pacijenti, što potvrđuje da je nekoordiniranost konstanta naših sustava.

Zagreb napokon dočekao! Objavljeno koliko će trajati obnova Kina Europe, Tomašević: 'Laknulo nam je...'
Ključne riječi
Irena Hrstić KB Sveti Duh KB Dubrava KBC Sestre milosrdnice KBC Rebro hitna pomoć pacijenti Hitna Velika Gorica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar ylodi
ylodi
23:07 12.02.2026.

Od Auguštanovca, a ne od Guštanovca (ne postoji takvo selo na tom području).

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!