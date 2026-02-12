Naši Portali
NAJNOVIJA AKCIJA USKOK-A

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić ponovno uhićen

Vedran Balen
12.02.2026.
u 22:12

Grgića i još nekoliko osoba USKOK i policija istražuju zbog zloporabe položaja, natječaja i političke donacije

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i još nekoliko osoba uhićeni su u najnovijoj akciji USKOK-a i policije. Osumnjičeni su s područja Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba. Kako smo neslužbeno doznali, sumnja se da je Grgić s još nekoliko osoba počinio više kaznenih djela zloporabe položaja vezanih za poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje. Po nalogu USKOK-a uhićen je i Mato Gavran, vlasnik geodetske tvrtke MIG, političar i bivši saborski zastupnik SDP-a. Istražitelji, prema dostupnim informacijama, ispituju moguće poveznice i suradnju među osumnjičenima.

Grgiću to nije prvo uhićenje, jer sudi mu se i zbog primanja mita u aferi JANAF, a europsko ga je tužiteljstvo teretilo i za koruptivna djela vezana za postupke javne nabave i velike gradske projekte. Grgić je izveden iz zgrade Gradske uprave i odvezen na ispitivanje u Osijek. Ovaj put na teret mu je stavljeno koruptivno djelo traženja mita od ugostitelja, koje navodno nije dobio, a isto tako i koruptivne radnje u davanju u zakup gradskog zemljišta, gdje je mito navodno primao u obliku donacija za političku kampanju.

Nakon privođenja, Grgić nije uspio izbjeći medije, na čiji je upit poručio kako se ne osjeća krivim. – Neka sustav radi svoj posao, ja ću još jednom dokazati svoje – rekao je kratko prilikom privođenja. Zanimljivo je da je početkom ovog mjeseca u središtu Nove Gradiške na zgradi bivše "Name" istaknut transparent s Grgićevim likom i porukom "Ne damo ti 25 posto". Istražitelji su najprije pretražili njegov dom, a zatim zgradu gradske uprave. Policija je bila i u gradskoj Turističkoj zajednici, a pretražen je i dom direktorice TZ-a, predsjednice Gradskog vijeća Nove Gradiške i gradonačelnikove bliske političke suradnice Dinke Matijević.

Uhićeni gradonačelnik navodno je podnio ostavku na svoju dužnost, prenose neslužbeno lokalni mediji, a iz gradske uprave potvrdili su uhićenje Grgića, ali se nisu očitovali o navodnoj ostavci. "S obzirom na to da je postupanje nadležnih tijela tajno, u ovom trenutku nemamo drugih saznanja, ne možemo davati dodatne informacije niti komentirati postupanja tih tijela. Grad Nova Gradiška potpuno će surađivati s nadležnim institucijama i omogućiti neometano provođenje svih službenih radnji", navodi se u priopćenju zamjenice gradonačelnika Sabine Vlaović.

Budući da Grgiću još nije protekla polovica aktualnog mandata, u slučaju njegove ostavke, grad ne bi trebao preuzeti zamjenik, već bi Vlada trebala imenovati povjerenika koji će Novom Gradiškom upravljati do održavanja prijevremenih izbora.
USKOK Vinko Grgić Nova Gradiška

