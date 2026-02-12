Naši Portali
MLADI NEZADOVOLJNI SUSTAVOM

Do lipnja kraj skrivanja i 'plaća po dogovoru': Hrvatski poslodavci će morati otkriti plaće u oglasima

Proces zapošljavanja dodatno otežavaju zastarjele procedure, dugotrajna čekanja i nedostatak osnovnih informacija poput visine plaće i radnog vremena, dok se zakonom zajamčena prava često predstavljaju kao pogodnosti

Prema europskoj direktivi, Hrvatska mora uvesti transparentnost plaća u oglasima za posao najkasnije do 7. lipnja. To znači kraj prakse skrivanja iznosa plaće, koja se često tretira kao "državna tajna". Trenutno oko 80 posto hrvatskih tvrtki u oglasima navodi "plaća po dogovoru". Kandidati prolaze kroz više krugova razgovora za poziciju s plaćom od oko 1100 eura koji traju dva mjeseca, a poslodavci se potom čude zašto ne mogu privući kvalitetnu radnu snagu. Istodobno, traže motivirane i ambiciozne kandidate za minimalac, uz iskustvo od pet godina i poznavanje barem dva strana jezika, često opisujući mlado ili pak obiteljsko okruženje, prenosi HRT.

Sve više mladih odbija se prijavljivati na takve oglase jer ne traže samo plaću koja im omogućuje preživljavanje, već i iskrenost i održivost poslodavca. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje trenutno je oko 86 tisuća nezaposlenih, dok se za nadolazeću sezonu traži više od 65 tisuća sezonskih radnika, što postavlja pitanje dugoročne održivosti tržišta rada. Unatoč velikoj potražnji, oglasi rijetko navode konkretne plaće, a često se spominje tek "konkurentna primanja", osiguran smještaj i mogućnost stalnog zaposlenja, što znači da kandidati ključne informacije često saznaju tek u kasnijim fazama procesa, ako ih uopće saznaju. Nerijetko nema ni podataka o plaći ni smještaju, a jedina napomena je da će poslodavac kontaktirati odabrane kandidate, što dodatno demotivira mlade i stvara dojam netransparentnosti.

U zapadnim zemljama jasni i transparentni uvjeti rada postali su standard, dok se u Hrvatskoj plaće često skrivaju i od kandidata i od zaposlenika. Posljedica toga su slučajevi u kojima dva zaposlenika na istom radnom mjestu, s istim obrazovanjem i iskustvom, imaju i do 100 posto različita primanja, što dovodi u pitanje pravednost sustava nagrađivanja. Proces zapošljavanja dodatno otežavaju zastarjele procedure, dugotrajna čekanja i nedostatak osnovnih informacija poput visine plaće i radnog vremena, dok se zakonom zajamčena prava često predstavljaju kao pogodnosti. U takvom okruženju pripadnici Generacije Z u prosjeku ostaju na radnom mjestu oko godinu dana, dok poslodavci tvrde da ne mogu pronaći i zadržati mlade radnike.

