Gupca danas više ne prepoznajemo ni u kome, Tahija, pak, u mnogima

Kada je riječ o historiografiji, o vođi Seljačke bune iz 1573. Matiji Gupcu više je nepoznanica nego nepobitnih činjenica. Upitno je je li se uopće zvao Matija ili pak Ambroz, je li uistinu bio vođa seljaka ili je to ipak bio Ilija Gregurić, a nižu se i prijepori povjesničara je li se Gupčevo "krunjenje" usijanom krunom na Markovu trgu u Zagrebu uopće dogodilo. Također, brojni dokumenti upućuju na to da "zloglasni" velikaš Franjo Tahi (Tahy) zapravo uopće nije bio tako zloglasan kakvim ga se prikazuje, nego je zbog svog mađarskog podrijetla nekoliko stoljeća poslije iskorišten kao personifikacija arhineprijatelja obespravljenog hrvatskog čovjeka, a nikada nije dokazano ni da je na bilo koji način sudjelovao u Seljačkoj buni, pa ni u poznatoj završnoj bitki koja se odigrala negdje kod Stubičkih Toplica.