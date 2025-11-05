Je li ovo kineski Area 51? Procurile satelitske snimke zrakoplova u tajanstvenoj zračnoj bazi

Dva kineska borbena zrakoplova, poznata pod nazivima J-36 i J-XDS, uočena su na satelitskim snimkama. Oni, pritom, nisu bili na svojim matičnim aerodromima gdje su izgrađeni, već na tajanstvenoj zračnoj bazi s golemom pistom smještenoj blizu nuklearnog testnog poligona Lop Nur u sjeverozapadnoj Kini.

J-36 viđen je izvan glavnog hangara na središnjem prednjem dijelu objekta na snimci od 27. kolovoza, koju je The War Zone dobio od Planet Labsa. J-XDS je viđen na drugoj snimci Planet Labsa snimljenoj 13. rujna. Prethodno su J-36 i J-XDS viđeni samo kako lete u i iz glavnih aerodroma povezanih s njihovim proizvođačima.

Zahvaljujući snimci od 27. kolovoza, poznati su novi detalji o veličini J-36. Naime, zrakoplov ima raspon krila od oko 19 metara i ukupnu duljinu od oko 12 metara. Što se tiče J-XDS, prema satelitskoj snimci čini se da ima raspon krila od oko 15 metara te je nešto kraći od J-36. Iako je dvomotorni J-XDS, koji se ponekad naziva i J-50, manji od J-36, on je i dalje u klasi teških lovaca.

Baza blizu Lop Nura sada je, piše The War Zone, u procesu velikog proširenja. Ona, naime, već ima pistu dugu oko 4,9 kilometara, što je čini jednom od najdužih na svijetu. Radovi su ozbiljno započeli tek u posljednjih oko šest mjeseci, no već je postignut znatan napredak. Oni uključuju, između ostaloga, novi hangar izgrađen na sjeveroistočnom kraju. Tri manja hangara, koja izgledaju tipično za zrakoplove veličine lovaca, izgrađena su na suprotnom kraju. Osim toga, u izgradnji je i niz drugih novih zgrada.

🇨🇳BREAKING: Chengdu J-36, Shenyang J-50 and a Mysterious Airframe has appeared on s secretive Chinese test Airbase!



The Unknown airframe could be a drone/prototype of the FOURTH 6 Gen aircraft China has! pic.twitter.com/lKkSZsiJKT — PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) November 4, 2025

Prije nekoliko godina, već je došlo do proširenja infrastrukture u bazi, uključujući izgradnju velikog glavnog hangara. U to je vrijeme objekt uglavnom bio povezan s kineskim naporima u razvoju svemirskih tehnologija. No, TWZ navodi kako se čini da je objekt sada preuzeo veću ulogu u širem kineskom ekosustavu naprednog zrakoplovnog razvoja te ga je usporedio s tajnim centrom američke vojske u Nevadi, poznatijim kao Area 51.

Izgradnja novih hangara i druge infrastrukture u bazi može samo dodatno pomoći u prikrivanju imovine i aktivnosti od znatiželjnih očiju. Međutim, lokacija se redovito snima, uključujući komercijalnim satelitima, što nije spriječilo Kineze da parkiraju J-36 i J-XDS vani usred dana.