Brige na Balkanu - UN danas raspravlja je li Kosovo vojskom prekršio pravo

Unatoč tome što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov ministar obrane Aleksandar Vulin dižu tenzije i prijete slanjem srpske vojske na Kosovo, što bi ponovno moglo izazvati rat na Kosovu, predsjednik Kosova Hashim Thaçi kazao je za Večernji list u listopadu kako do takvog scenarija zasigurno neće doći.

– Vučić sebe oduvijek predstavlja kao žrtvu. Zato uvijek diže tenzije u takvim situacijama kao da Srbe napada. Sve to što on radi isključivo je zbog interesa i koristi unutarnje politike. On jako dobro zna da ne može napasti Kosovo. Ako bude vojno intervenirao na Kosovu, opet će morati voditi rat s NATO-om. A mislim da nije baš tolika budala i nije spreman ući u rat s NATO-om – naglasio je Thaçi.

Albanci motiviraniji

Postavlja se pitanje usporedbe kosovske i srpske vojske, no paralele su gotovo nemoguće. Dok Srbija u svom aktivnom sastavu ima 40.075, a u pričuvnom 50.000 vojnika, kosovska vojska broji tek pet tisuća aktivnih i samo tri tisuće pričuvnih vojnika. Osim toga, Srbija ima bombardere, jurišne helikoptere, tenkove..., a Kosovo je do sada raspolagalo streljačkim oružjem, odnosno standardnim jurišnim puškama i ručnim raketnim bacačima.

Osim toga, posjeduju i džipove Land Rover Defender, američke Hummere i turske oklopne transportere Otokar Kobra, a nedavno su dobili i desetak njemačkih oklopnih BVP Marder. Uz to će uskoro dobiti i desetak američkih oklopnih vozila pješaštva s gusjeničnim pogonom, M2 Bradley ili Bradley IFV. Kosovo će u sljedeće tri godine uložiti 170 milijuna eura u naoružanje svoje vojske.

– Želimo da svatko tko pomisli kako bi mu Srbija bila laka meta proguta knedlu i jasno shvati da bi naišao na žestok, mnogo jači otpor nego što je na takav otpor mogao i morao računati prije deset-petnaest godina. Nećemo dopustiti da se ponovi Oluja ili Bljesak nad Srbima – rekao je Vučić još u rujnu ove godine najavivši kako će na naoružanje potrošiti milijardu eura.

– Uskoro će u zraku iznad Srbije biti osam ili devet MiG-ova 29. Srbija nabavlja i nove helikoptere, MI 17 i MI 34 koje do sada nikada nismo imali – rekao je Vučić pohvalivši oklopna vozila srpske proizvodnje Lazar i Miloš te napomenuvši kako će raditi “na novim sustavima, poglavito na vođenim raketama”, a pregovaraju s Francuskom i još nekim zemljama o “nabavi naoružanih bespilotnih letjelica”.

Analitičari ističu da su mladi ljudi na Kosovu spremniji odazvati se mobilizaciji, kad bi došlo do nekog rata, od onih u Srbiji. Načelnik glavnog stožera kosovske vojske Rrahman Rama kazao je za Večernji list u listopadu kako nemaju nikakvih problema s regrutacijom.

– Na svaki naš poziv odazove se i 20 puta više nego što se traži, što mi je izuzetno drago. Kosovari imaju svijest da je Kosovo teško došlo do slobode i samostalnosti i to moramo očuvati – istaknuo je načelnik stožera Rrahman Rama.

NATO i dalje u sedlu

Bez obzira na osnivanje vojske Kosova, i dalje će suverenitet i integritet Kosova čuvati NATO-ove snage (KFOR) na Kosovu koje imaju raspoređenih 4000 vojnika na tom teritoriju.

Snage KFOR-a ondje su prisutne gotovo dva desetljeća, od završetka rata na Kosovu, kada su snage Sjevernoatlantskog saveza zračnim napadima zaustavile ubijanje i protjerivanje albanskih civila koje su provodile srpske snage.

U međuvremenu Vijeće sigurnosti UN-a danas, na zahtjev Rusije i Srbije, zasjedat će na zatvorenoj sjednici gdje će se raspravljati je li Kosovo osnivanjem svoje vojske prekršilo međunarodno pravo, odnosno rezoluciju 1244 koja predviđa demilitarizaciju naoružanih grupa kosovskih Albanaca.

