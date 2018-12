Vučić označio SAD, Britaniju i Njemačku kao sponzore formiranja kosovske vojske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je u petak navečer Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Njemačku da su sponzori formiranja vojske Kosova i rekao kako je zbog kosovske odluke o uspostavi vojske Srbija zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj je spreman osobno sudjelovati i velikim silama objasniti stajališta Beograda.

"Poslije mnogo godina prijetnji, danas je na ilegalan, protupravni način, službeno formirana vojska Kosova, a iza toga stoje Sjedinjene Države, Velika Britanija i Njemačka", rekao je Vučić na izvanrednoj konferenciji za novinare nakon što je kosovski parlament usvojio zakone kojima započinje transformaciju Kosovskih sigurnosnih snaga u vojsku Kosova.

Skupština Kosova izglasala je zakon o sigurnosnim snagama Kosova, zakon o ministarstvu obrane Kosova, kao i zakon o službi u sigurnosnim snagama Kosova, kojima se stvaraju uvjeti za transformiranje Kosovskih sigurnosnih snaga u kosovsku vojsku.

Srpski zastupnici su bojkotirali sjednicu kosovskog parlamenta i priopćili da ne priznaju usvojene zakone i da je Priština tom odlukom "pucala u mir". Predstavnici Srpske liste su na tiskovnoj konferenciji u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice poručili da je KFOR, međunarodne mirovne snage predvođene NATO-om, "jedina oružana snaga" koja može doći na sjever Kosova, većinski naseljen Srbima.

Vučić je novinarima rekao kako je o formiranju vojske Kosova spreman osobno sudjelovati u debati pred Vijećem sigurnosti UN.

"Nadam se da velike sile neće ustuknuti pred jednom malom zemljom i da će joj dozvoliti da iznese svoje stajalište", rekao je Vučić.

On je naglasio kako je „takozvana vojska Kosova formirana protivno međunarodnom pravu, pa čak i ustavu Kosova", ocijenivši kako „Albanci, kao i njihovi sponzori, pokazali da im nije stalo do pravde, već do provođenja sile i napada na Srbe i Srbiju“.

Vučić je zapitao temeljem kojeg akta su Albanci donijeli odluku o formiranju vojske Kosova i na temelju kojeg dokumenta su pogazili međunarodno pravo.

On je ukazao i da je današnjim glasovanjem u kosovskom parlamentu prekršen i ustav Kosova koji, kako je ustvrdio, u dva članka precizira da je za odluku o formiranju vojske potrebna dvotrećinska većina zastupnika, uz još dvije trećine glasova zastupnika iz redova manjinskih zajednica.

"Srbija je željela mir, uložila je energiju i trud da se uspostavi stabilnost u regiji, što nije bilo lako", rekao je Vučić i ponovio kako su "Albanci i njihovi američki sponzori imali samo jednu namjeru - da zgaze Srbiju u političkom i vrijednosnom smislu, kako se nikad ne bi mogla podići“ u rješavanju kosovskog pitanja.

Vučić je istaknuo kako je bio na meti kritika kad je predlagao "jedino razumno i racionalno rješenje" o razgraničenju s Albancima, izlažući sebe i “osobnom i politčkom riziku“, a sada oni koji su ga kritizirali „šute o ovome što se događa“ na Kosovu.

Vučić je poručio i da se Beograd može vratiti u dijalog s Prištinom samo kad prištinske vlasti „povuku sve mjere“ koje su poduzele.

"Srbija je mala teritorijom i po broju stanovnika, ali je velika duhom", naglasio je Vučić.

Srbima na Kosovu poručio je da će ih Srbija zaštiti ako dođe do zlouporabe kosovske vojske i njezina ulaska u srpske sredine, bez njihove suglasnosti.

On je zahvalio na potpori i porukama koje su danas stigle iz Moskve, Pekinga i Budimpešte, te od glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga.

Srbija želi i bit će dio svijeta, ali je moraju poštivati, zaključio je Vučić na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji na kojoj novinari nisu imali priliku postaviti mu pitanja.

