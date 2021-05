Kosor: Djeca su me tukla jer nisam imala oca, a očuha sam izbacila jer me pokušao zlostavljati

Bivša premijerka Jadranka Kosor, gostujući u večeršnjem Pressingu N1 televizije, progovorila je o svom ocu koji ju je napustio kad je imala dvije godine, ali i očuhu kojeg je izbacila iz kuće kada ju je pokušao seksualno zlostavljati.

“Ja sam to osjećala kao ogroman nedostatak i neku vrstu vlastite krivnje. Bila sam jedino dijete u školi bez oca. Djeca su me tukla, rugala mi se, dok se nisam i ja počela tući za svoje mjesto. Kako sam se osjećala? Pa cijeli život, pa i sada, kao neka nedovršena ja. Kao neka vrsta pokvarene lutke. One koje su uvijek govorile ‘mama’, a nikad ‘tata'”, otkrila je Kosor.

“Novinari su došli pitati ga je li ponosan što mu je kći postala predsjednica Vlade, najprije ih je ignorirao, a onda je rekao ‘O toj osobi ne želim govoriti’. To me je pokosilo”, dodala je.

Kad je naučila pisati, pisala mu je, kaže, svaki dan, ali odgovor nikad nije dobila. Sva pisma koja mu je poslala, otac joj je vratio neotvorena u velikoj žutoj kuverti. Na sprovod mu je ipak otišla. S članovima njegove obitelj nije ostala u kontaktu, ni s bratom.

“Mi smo jako slični. On je slučajno saznao da sam mu sestra. Nedostajao nam je netko tko bi nas spojio. Mi smo bili dva stranca, užasno bliska. Imala sam strašan teret od toga da je on imao oca cijelo vrijeme, a ja ga nisam imala ni pola sata. Nas ništa nije spojilo”, govori Kosor. “On je zabranio svojoj rodbini da imaju ikakve kontakte sa mnom. Ne bi moj tata saznao da je netko od moje rodbine poslao neku kartolinu, neku čokoladu. Ja nikad ništa nisam dobila ni od svog tate ni od njegove rodbine”, rekla je.

S majkom, kaže, ima hladan odnos.

“Ona jako dugo nije živjela sa mnom. Uvijek i u svakom trenutku mi se volimo, to je bezuvjetna ljubav. Ali ono što ne izgradite u toj najranijoj dobi to se ne može nadoknaditi. Danas živim s njom, brinem se o njoj, kuham, spremam, medicinska sam sestra…”, govori. Kaže i kako je majci pročitala neke dijelove knjige jer sama ne može čitati, jako slabo vidi.

“Ja sam uz baku imala samo mamu. Njih dvije su jedina moja obitelj bila”, kaže.

S 15 godina je, kaže, iz kuće izbacila očuha koji ju je pokušao seksualno zlostavljati.

“Mislim da sam hrabra osoba. Rekla sam majci ili on ili ja, što je nevjerojatno kad gledam iz ove distance. Pobacala sam sve njegove stvari. Mami je to bio drugi veliki poraz u životu, drugi propali brak. Ja to jako dobro razumijem. Mislim da bi mi se mnogo manje loših stvari u politici dogodilo da sam uz sebe imala nekog muškarca, nekog muža”, kazala je Kosor.

Kaže kako je sina kupala u ljubavi te da je teško podnijela njegovu najavu da će se oženiti. Danas pak ima odličan odnos sa snahom.

“Ja sam to doživljavala kao trenutak kad će me još netko ostaviti, ali to nije bilo tako”, govori Kosor. Prema njezinim riječima, na sina je ponosna, a vole ga i svi susjedi. Unuk joj kaže ima nešto i njenih gena. “Mnogi misle da sam ja jedna ledena ženska osoba. A nisam, ja se volim šaliti na vlastiti račun”, kaže.

Zaključila je da je nakon političkih poraza postala bolja osoba jer je naučila oprostiti.