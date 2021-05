Tatjana Jurić progovorila o teškoj bolesti: 'Ponekad se čini da nikada neće proći i da si prepušten sam sebi'

Voditeljica Tatjana Jurić novom objavom na Instagramu skrenula je pažnju na jednu temu, za koju i sama kaže da nije najprivlačnija, ali tema je to o kojoj se treba pričati u javnosti. - Društvo je onoliko jako koliko štiti najslabije. Zaštitimo ih! Najveća privilegija u životu je - skrbiti o onima koji su nekada skrbili o nama. Znam da Alzheimerova bolest nije najprivlačnija tema, ali bitno nam je da ova informacija dođe do što većeg broja ljudi. - napisala je voditeljica i nastavila:

- Više od 85 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od Alzheimera i drugih oblika demencije, a kad je član obitelji bolestan, na neki način, bolesna je i čitava obitelj, pa i društvo samo. Deluzije, halucinacije, potpuno urušavanje strukture ličnosti, ovisnost o drugim članovima obitelji... limb je to za koji ti se ponekad čini da nikada neće proći i da si prepušten sam sebi. Iako je to za mene danas jedno životno vrijedno iskustvo koje ne bih mijenjala, pamtim izgubljenost, muku, strah i tugu; prošle su godine dok smo Mami postavili dijagnozu i prikupili informacije, a to je vrijeme presudno kako bi se što ranije počelo s lijekovima i terapijom koje bolest neće spriječiti, ali će unaprijediti kvalitetu života!

Foto: Instagram

S obzirom da iz osobnog iskustva zna kako je teško kada se netko od članova obitelji ima dijagnozu demencije ili Alzheimera Tatjana je htjela skrenuti pažnju na to koliko je važno u ovakvoj situaciji tražiti pomoć i ostavila je adrese na kojima se mogu pronaći sve potrebne informacije.

- Mnogi su ljudi u potrebi, mnogima nedostaju kontakti i informacije, pomozimo im zajedno makar na ovaj mali način. Hvala vam! ❤️ Više informacija potražite na alzheimer.hr i zagreb.hr - napisala je Tatjana. U nedavnom intervju koji nam je dala ispričala je kako se nosila s tom situacijom.

- Mamina mi je bolest osobno donijela golemo emotivno sazrijevanje i posložila prioritete na najbrutalniji način. Kad je član naše obitelji bolestan, bolesna je i čitava obitelj i odjednom se sve iz temelja mijenja. Kao i svaka druga bolest, i Alzheimer je ohol na svoj način – možda i više jer mogu proći godine do postavljanja dijagnoze, godine u kojima simptome bolesti pogrešno tumačiš kao loš dan, dio karaktera ili svojevrsno nezadovoljstvo svakodnevicom. Dok se snađeš u cijeloj situaciji, već pomalo bude kasno. Teško je zatim osjetiti koliko smo u bolesti prepušteni sami sebi, koliko smo mali i u nekom trenutku shvatiti koliko smo bespomoćni. Najvažnija poruka koju bih poslala onima koji se u svojoj obitelji nose upravo s Alzheimerom je to da – biti bolestan nije sramota. Nije sramota tražiti pomoć. Mnogi i dalje, upravo zbog ovoga, kažu mi u Udruzi Alzheimer, odbijaju potražiti pomoć. - rekla nam je tada Tatjana.