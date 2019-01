Kopenhagen gradi deset otoka za industriju i stanovanje

Danska vlada i vodeći ljudi glavnog grada te zemlje predstavili su planove za dobivanje nove površine od tri milijuna kvadratnih metara morske površine. Projektom u Hvidovreu deset kilometara od središta Kopenhagena koji je osmislio arhitektonski i urbanistički studio Urban Power, stvorit će se devet otoka koji će ponijeti zajedničko ime - Holmene ili Otočići. U provođenje ove ambiciozne ideje ide se jer postoji potreba za lokacijama gdje bi se stvorile industrije koje zahtijevaju visoke razine znanja i obučenosti, proizvodnjom ‘čiste’ električne energije, dakle bez korištenja fosilnih goriva, a izgradile bi se i barijere koje bi od poplave štitile kako nove tako i postojeće površine.

Zelena, samoodrživa oaza

Osim toga dobile bi se i velike površine namijenjene sportu, rekreaciji i stanovanju, a povećala bi se i bioraznolikost. Zelena elektrana čini osnovu cijelog projekta Holmene a radit će se o najvećem postrojenju za proizvodnju energije od otpada u sjevernoj Europi. Otpad i otpadne vode koje generira milijun i pol ljudi koji žive u ovom području tamo će se pretvoriti u čistu vodu i bioplin. Zajedno s drugim vidovima dobivanja čiste energije poput vjetroelektrana koji će se tamo primijeniti godišnja količina CO2 smanjila bi se za 74.000 tona te proizvodnju čak 322.000 MWh ‘zelene’ energije. Sasvim u skladu s poznatom politikom Danske kojoj je cilj osloboditi se u potpunosti fosilnih goriva.

– Oblikovanje isušena tla kao u devet otoka bolje je jer se razvoj može ostvariti korak po korak pa se u slučaju da dođe do nove recesije neće dogoditi da projekt ostane nedovršenim. Otoke se onda može i tematski razvijati, a najbolje ostaviti za inovativne industrije i razvoj. Želimo da sve izgleda što prirodnije pa će uz devet otoka na području biti i nekoliko manjih koji će ostati nedostupni čovjeku kako bi se na njima nesmetano razvila priroda – kaže Arne Cermak Nielsen, partner u Urban Poweru.

‘Europska Silicijska dolina’

Temelj je izgradnje novih otoka iskorištenje viška tla, čak 26 milijuna kubika.

– Veliki viškovi tla sa šireg područja Kopenhagena potječu iz tekuće izgradnje podzemne željeznice i nekretninskog buma koji je počeo još kasnih 90-tih godina. Izgradnja Holmenea može riješiti taj problem a projekt se i financira na taj način, uz prodaju građevinskog zemljišta. Očekujemo da će izgradnja stajati oko 425 milijuna eura, ali da će se i zaraditi između 480 i 540 milijuna – kaže Cermak Nielsen, te objašnjava kako je more u tom dijelu plitko, od 2,5 do 5,5 metara te je strujanje slabo, pa je zato moguće provesti ovakav projekt, koji bi trebao biti dovršen do 2040.

Nakon dovršetka dobit će se 2,3 milijuna kvadratnih metara površine namijenjene industriji, a očekuje se kako će se otvoriti 380 novih tvrtki s 12.000 radnih mjesta što bi trebalo donijeti porast BDP-a do čak sedam milijardi eura. Oduzimanje zemlje od mora nije uKopenhagenu nije nešta novo, veliki takvi projekti počeli su još 1960. no sada se pojavila potreba za još jednim velikim poduhvatom te vrste. Kod Holemenea neće se koristiti beton, kod stvaranja novih površina, već tek kod izgradnje mostova i zgrada.

Bivši danski ministar gospodarstva Brian Mikkelsen. koji je sada čelnik danske udruge poslodavaca, na TV2 kazao je da Holmene može postati ‘europska Silicijska dolina’ – središte inovacija. Uz Holmene danski je premijer Lars Lokke Rasmussen pokazao i planove za stvaranje ogromnog otoka Lynetteholmen koji bi značajno trebao povećati površinu Kopenhagena te otvoriti životni prostor za još 35.000 ljudi.