TVRTKA KAŽNJENA 3980 EURA

Konoba nudila kravlji sir iz Litve kao 'Paški sir', a za 'Dalmatinski pršut' narezak od Pivca

Drniš: Otvoren 8. međunarodni festival pršuta
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Marinko Jurasić
11.09.2025.
u 09:47

Poljoprivredna inspekcija iz Splita u prekršaju ih je zatekla 10. lipnja 2022. godine i optužni prijedlog podnijela 16. rujna 2022. Sudski postupak je pokrenut u veljači 2023. u Općinskom sudu u Šibeniku, ali u svibnju je predmet ustupljen Općinskom prekršajnom sudu u Splitu koji je okrivljenike pozvao na raspravu u veljači 2024.

Tvrtka Šiškula iz Stobreča kažnjena je 3980 eura, a odgovorna osoba D.Č. (37) 660 eura, jer su u konobi u Vodicama gostima pod "Paškim sirom" od ovčjeg mlijeka s otoka Paga, koji ima zaštićenu oznaku izvornosti, nudili tvrdi sir Džiugas od kravljeg mlijeka iz Litve, a kao "Dalmatinski pršut" sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla narezak Mesne industrije braće Pivac iz pakiranja od 500 grama s oznakom "Pršut, dimljeni trajni suhomesnati proizvod". Cijena pršuta kao predjela u konobi je bila 12 eura, a sira 10,6 eura. Inače, pakovanje pršuta Pivac od 500 g i 1 kg sira Džiugas u maloprodaji je oko desetak eura.

Pršut od Pivca na popisu sastojaka ima konzervans E250 kojeg u EU zaštićeni "Dalmatinski pršut" ne smije sadržavati, a i u proizvodnji nije korištena morska nego kuhinjska sol. Poljoprivredna inspekcija iz Splita u prekršaju ih je zatekla 10. lipnja 2022. godine i optužni prijedlog podnijela 16. rujna 2022. Sudski postupak je pokrenut u veljači 2023. u Općinskom sudu u Šibeniku, ali u svibnju je predmet ustupljen Općinskom prekršajnom sudu u Splitu koji je okrivljenike pozvao na raspravu u veljači 2024. Tvrtka je uredno primila poziv, dok je D.Č. primio obavijest ali poziv nije podigao. Nakon provjere adrese u MUP-u novi mu je poziv poslan 27. studenoga 2024., ali ni on niti nitko u ime tvrtke nije došao na sud pa im je novi poziv poslan putem pošte i oglasne ploče za travanj ove godine, ali se ni tada nisu pojavili. Kad su se ispunili uvjeti presuda je objavljena na e-oglasnoj ploči. Okrivljenici bi morali platiti i po 40 eura troškova postupka. Inače, u presudi se navodi pogrešan naziv tvrtke "Šišula" pa se i u slučaju pravomoćnosti presude tvrtka možda izvuče bez kazne.

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
MOSAD
10:08 11.09.2025.

Koja razlikan upija ga na Pagu ili u Litvi kad na pagu i onako nema nesto puno ovčijeg mlika.Mliko se i onako uvozi kona odkud

