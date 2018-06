'Konkurencija je iznenađena dobrim poslovanjem Konzuma. Podigli smo plaće...'

Zamjenica izvanrednog povjerenika Agrokora Irena Weber žena je za koju kažu da je proces vodila držeći konce čvrsto u svojim rukama. Za Večernji list naglašava da se Konzum oporavio bolje nego što je to konkurencija očekivala.

Jesu li Rusi s udjelom od 46,7 posto preuzeli Agrokor?

To je pogrešna interpretacija buduće vlasničke strukture. Najveći pojedinačni budući vlasnik je Sberbank s 39,2 posto vlasničkih udjela, što je daleko od kontrole ili preuzimanja cijele kompanije. Imatelji obveznica, koji su dosta disperzirana grupa, imat će 25 posto udjela, a tek nakon njih pozicioniran je VTB bank sa 7,5 posto udjela te Zagrebačka banka s 2,9 posto udjela u vlasništvu. Vlasnička struktura novog Agrokora prilično je raspršena i nijedan od oko 570 budućih vlasnika neće imati kontrolu nad kompanijom.

Očekujete li nakon nagodbe trgovanje udjelima u Agrokoru?

Budući vlasnici s nematerijalnom vrijednošću udjela isplatit će se iz likvidnosti buduće kompanije. Riječ je o isplati samo 2,6 milijuna eura. Bilo bi logično da budući vlasnici međusobno trguju udjelima. Očekujem stoga da će krenuti kupoprodaja udjela, pa čak i da će se tim udjelima trgovati na međubankarskom tržištu, ali nakon implementacije nagodbe.

VTB nedavno je preuzeo veliki udjel u jednom ruskom maloprodajnom lancu, ali ga je ekspresno i prodao. S druge strane, Sberbank je poručio da ostaje u Agrokoru....

Za sve banke, pa tako i za Sberbank, plasiranje sredstava u vlasničke udjele neprirodna je pozicija jer je posao banke zaraditi kroz kamate i naknade. Trenutačna profitabilnost Agrokora bitno je manja od onoga što bi u normalnim okolnostima trebale ostvarivati naše kompanije te je logično da budući vlasnici žele nekoliko godina raditi na postizanju pune vrijednosti svoje imovine. Nema razloga za brzu prodaju ispod vrijednosti. Nama predstoji razdoblje jačeg restrukturiranja poslovanja koje će u idućim mjesecima biti u fokusu. Agrokor u svom sastavu ima dobre brendove i kompanije velikih potencijala i to njegovi budući vlasnici prepoznaju.

Kakva je pozicija imatelja obveznica, očekujete li izvansudsku nagodbu s Adris Grupom koja im osporava tražbine?

Temelj na kojem Adris osporava osnovnu tražbinu imatelja obveznica prema našem mišljenju pravno je neutemeljen s obzirom na to da osporava način prijave tražbina putem agenta. To je standard u svijetu jer skrbnička banka za svoje klijente vodi knjigu obveznica i prijavljuje tražbine kada je riječ o imovini kojom se stalno trguje. I domaći i strani pravni stručnjaci slažu se da je to osporavanje neutemeljeno. Ne mogu prejudicirati odluku suda, ali očekujemo da će to pitanje biti uskoro riješeno, a isto očekuju i vlasnici obveznica koji planiraju podržati nagodbu. Izvanredna uprava uložila je iznimne napore u posljednja četiri mjeseca da bi se dogovor između Adrisa i vlasnika obveznica postigao. To se, nažalost, nije dogodilo, ali nitko ne stoji na putu tom dogovoru i nakon ročišta. Prema mom dubokom uvjerenju, dogovor bi bio u najboljem interesu svih budućih vlasnika. Adris je prema nagodbi najveći pojedinačni nebankarski budući vlasnik. Njima je kao jednoj od najvažnijih i najvećih domaćih kompanija mjesto među ostalim vjerovnicima koji podržavaju nagodbu.

Franck je naplatio 77 posto potraživanja, a Adris samo 25 posto pa imaju gotovo jednak udio u Agrokoru unatoč bitnoj razlici u vrijednosti tražbina. Objema su se tvrtkama svojedobno slale poruke da kolaterali nad dionicama ne vrijede ništa...

Adris je imao zalog nad dionicama tvrtki koje su insolventne i jamstva samo dviju kompanija, dok je Franck imao zalog nad dionicama Roto Dinamica koji je solventna kompanija. Kako su Franckove tražbine osigurane zalogom nad 75 posto solventnog Roto Dinamica, njihov je krajnji povrat tako visok. Imam razumijevanja za Adris i za činjenicu da je povrat koji ostvaruju, s njihove strane gledano, možda nezadovoljavajući. Napominjem da je dio njihove tražbine, konkretno Croatia osiguranja u cijelosti osiguran kolateralom na nekretninama, i tu je očekivani povrat na razini 100 posto, dok u drugom dijelu, gdje je bila riječ o klasičnom financiranju Agrokora, kolaterali nisu bili dovoljno kvalitetni. Model raspodjele jednako je primijenjen na sve vjerovnike, a ishodi su rezultat poslovnih odnosa tih vjerovnika i Agrokora i odluka koje su donesene davno prije uvođenja izvanredne uprave.

Foto: Boris Ščitar

Ročište je 4.srpnja u Ciboni, očekuju se tisuće vjerovnika. Kako će se glasovati?

Kako se radi o sudskom ročištu, glavnu riječ 4. srpnja vodit će Trgovački sud u Zagrebu, a identifikaciju vjerovnika odradit će pravosudna policija. Kroz našu tvrtku m-Start razvili smo posebnu aplikaciju za pametne mobilne telefone s pomoću koje će se glasovati na samom ročištu, a vjerovnici koji ih nemaju dobit će ga na ulazu i nakon registracije, kao i narukvicu bez koje neće biti moguće glasovanje. Pouzdajemo se u ovu tehnologiju koju smo isprobali nekoliko puta i koja radi fantastično. Tijekom ročišta svi će u realnom vremenu znati tko je i kako glasovao. Vjerovnici s tražbinama vrijednima ukupno 34,38 milijardi kuna imat će pravo glasa. Ako isto bude na ročištu izglasano i za osporene tražbine, i u tom slučaju za potvrdu nagodbe trebat ćemo podršku tražbina vrijednosti 22,92 milijardi kuna. Nakon ročišta, čekamo potvrdu Trgovačkog suda pa ćemo posao uspjeti završiti u zakonskom roku do 10. srpnja, što smatramo velikim uspjehom. Žalbe vjerovnika na nagodbu rješavat će Visoki trgovački sud, a prema procjenama pravne struke, u listopadu možemo očekivati i potvrdu pravomoćnosti nagodbe. Tada počinje njena implementacija.

U tom će razdoblju implementacije refinanciranje roll-up kredita biti najveći izazov....

Operativni timovi do ovog trenutka identificirali su više od 70.000 koraka koje moramo obaviti tijekom implementacije nagodbe, od osnivanja zrcalnih društava i prebacivanja imovine na njih, do prebacivanja svih tipova ugovora, sa zaposlenicima, dobavljačima i svim poslovnim partnerima. Početak rada nove grupe i zrcalnih društava ciljamo na prvi radni dan Nove godine i zbog poreznih propisa i financijskih izvještaja, ali postizanje ovog cilja ovisi prije svega o tome kada će nagodba postati pravomoćna, što je potpuno u rukama suda. U sklopu nagodbe potpisali smo dogovor o uvjetima prolongata postojećeg roll-up aranžmana. Uvjeti su, gledano kroz cijelo razdoblje prolongata, relativno nepovoljni, s obzirom na kamatu od osam posto i naknadu od dva posto, ali novac ima svoju cijenu. Zato je naš cilj i plan refinancirati ovaj aranžman što je moguće prije, a realno je da će se to moći odraditi u nekoliko mjeseci nakon što nagodba postane pravomoćna. Operativne marže u kompanijama nam rastu, bliži se pravomoćnost procesa i poslovanje je ukupno gledano sve bolje i stabilnije. Svaki korak bliže pravomoćnosti i finalizaciji nagodbe bitno smanjuje rizik financiranja, što rezultira i nižim kamatnim stopama, pa stoga očekujemo da ćemo refinancirati roll-up sa standardnim kreditom s bitno povoljnijim uvjetima. Ova će grupa biti iznimno poželjan klijent za sve komercijalne banke.

Hoće li se u isto vrijeme dogovarati i krediti za isplatu razlučnih vjerovnika?

Ukupni iznos duga koji se prenosi jest 356 milijuna eura. Od toga je 293 milijuna eura na kompanijama koje su pod postupkom izvanredne uprave, a 64 milijuna eura na kompanijama izvan Hrvatske, što ne uključuje dug Mercatora. Kamata će biti za veći dio duga 3 posto uz poček od dvije godine, s ukupnom ročnosti deset godina, dok će za preostali manji dio duga ostati originalni uvjeti, što je već dogovoreno s kreditorima koji drže taj dug.

Kako posluju najveće kompanije. Je li se Konzum oporavio?

Sve tri poslovne divizije posluju jako dobro. Jako smo zadovoljni rezultatom Konzuma koji je iznad plana. Fokusirali smo se na ugovaranje po tržišnim principima, što se prije svega odnosi na najmove koji su bili i dva-tri puta veći od tržišnih, ali i na ugovore s dobavljačima. Logično je, ako svoje obveze prema nekome ne plaćate dulje od 300 dana, da niste baš u idealnoj poziciji kad s njim pregovarate o uvjetima ugovora. Konzum sada već više od godinu dana plaća u tržišno konkurentnim rokovima, pa imamo tu mogućnost. U svibnju je prihod Konzuma bio veći za gotovo osam posto, a marža je skočila s planiranih 125 milijuna kuna na 150 milijuna kuna. Dobivamo informacije s tržišta da je naša konkurencija “ugodno” iznenađena snažnim i brzim oporavkom Konzuma. Mislim da nitko nije očekivao takav fantastičan povratak. Ne možete ni zamisliti koje je olakšanje ovih dana vidjeti pune police i gužvu na blagajnama Konzuma. Htjela bih zahvaliti svim djelatnicima koji su u uistinu teškim i zahtjevnim okolnostima odradili svoj dio posla na najbolji mogući način. Divizija Prehrana standardno dobro posluje, novca za pripremu sezone imamo dovoljno, a očekujemo dobre rezultate od izvrsne turističke sezone.

Jeste li osobno zadovoljni postignutim? Je li vam taj izazov trebao u životu i vidite li se i za godinu dana u Agrokoru?

Kada sam došla u Agrokor, o tome nisam ni kalkulirala ni previše razmišljala jer mi je to bio veliki izazov, a ja izazove volim. Radimo već jako dugo dvije smjene dnevno, sedam dana u tjednu. Čini mi se da i dok spavam vrtim u glavi brojeve iz tablica, a posljednja četiri mjeseca u životu sam imala samo Agrokor i nagodbu. Pokazalo se da je ovo bio izazov svih izazova i bila bih jako nesretna da sam to iskustvo propustila. Ovo je iskustvo života. Što se tiče daljnjeg angažmana, fokusirana sam na privođenje postupka kraju i ne razmišljam o tome.