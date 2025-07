Koncertna posveta Tomi Zdravkoviću u Areni Zagreb 2026.

RAZORUŽAO IH U RATU

VIDEO Ovako je Franjo Tuđman govorio o HOS-u i pozdravu 'za dom spremni'

To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, to je nešto što svijet ne može prihvatiti, jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, traži se demokratski poredak, kazao je 1992. godine Franjo Tuđman