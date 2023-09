Kolinda Grabar-Kitarović odala je svoju najveću tajnu

Subota, 9. 9. 2023.

Hrabri splitski policajci spriječili su srbijanskog glumca i kerovođu Sergeja Trifunovića, koji je pod krinkom odlaska na kupanje zapravo izviđao hrvatske obrambene položaje pripremajući desant Srbije na Hrvatsku čim Vučić oformi mornaricu, nakon što osvoji Crnu Goru u sklopu stvaranja "srpskog sveta". Dojavu da se srpski agresor muva po plaži Kaštelet policiji je dalo uvijek budno hrvatsko pučanstvo. Gospođi je bilo sumnjivo da je posrijedi srpski terorist, jer je uočila da njegov pas nije na povodcu, a kao što je poznato u Hrvatskoj, a pogotovo u Splitu, nikada nije viđen nijedan Hrvat koji bi u šetnju vodio psa bez povodca i brnjice, tako da je Srbin Sergej odmah lociran, uhićen i transferiran u policijsku postaju.

Nedjelja, 10. 9. 2023.

Splićani su proživjeli jako tešku noć jer su se pred policijskom postajom okupili umirovljeni pripadnici 72. bojne Vojne policije, koji su željeli da se Trifunović preda njima. Htjeli su ga prebaciti u simpatično odmaralište u Lori, gdje su u Bloku C ispisali neke od najljepših stranica u postupcima tretmana s osumnjičenicima za terorizam. Kada im je javljeno da je srpski agresor pušten, doduše tek nakon što su mu multikulturalni splitski policajci opet lupili kaznu za vođenje psa bez povodca, došlo je do višesatnog komešanja, srećom bez težih posljedica. Srpski agresor u pokušaju pokazao je svoje pravo lice vrijeđajući simbol međunacionalne tolerancije, splitsku policiju, na društvenim mrežama. Hrvatska je odahnula kada mu je zabranjen ulazak u EU. Bjež'te, psine bez povodca, preko Drine!

Ponedjeljak, 11. 9. 2023.

Gigant hrvatske diplomacije, jedan od najvećih govornika hrvatske politike, koji je u tome nadmašio Vladu Gotovca, najbolji recitator Jesenjina istočno od Urala, Goran Grlić Radman, poznatiji kao Ciceron, rasplakao je Plenkija prijedlogom da spasi Slavoniju poharanu svinjskom kugom tako što će svoju tvrtku Agrotehnika, koju mu je tata poklonio nakon što je kao socijalistički direktor od radničke klase tijekom simpatičnog perioda tranzicije otkupio većinski paket dionica, hrvatskom narodu na istoku zemlje staviti na raspolaganje. Plenki mu je odmah rekao da zasuče rukave i pokupi tisuće mrtvih svinja, na što je GGR – Ciceron lupio petama za Hrvatsku i krenuo na posao. "Ja se ne pitam što hrvatska svinja može napraviti za mene, nego što mogu ja za nju", rekao je Ciceron na odlasku.

Utorak, 12. 9. 2023.

Uhićen Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, marginalne navodno lijeve političke stranke! Iako je riječ o političaru kojeg će se hrvatska politička poviestnica sjećati samo u fus notama, vijest je ipak privukla pažnju jer je pulski gigant, ali samo po visini, uhićen zbog poticanja umirovljenika na samoubojstvo. Zagrebačkim policijskim inspektorima upao je u oči slučaj Nade L. (65), profesorice latinskog iz Prečkog, koja je ove godine otišla u mirovinu i koja je nađena obješena ispred svoje zgrade. Kada su joj u džepu pronašli letak SDP-a s porukom da je bolje staviti štrik oko vrata nego se mučiti u mirovini, inspektori su to povezali s još tri nedavna suicida umirovljenika i krug indicija oko vrata Grbina se zatvorio.

Srijeda, 13. 9. 2023.

Hrvatska predsjednica u miru KGK u svojoj dirljivoj i krajnje iskrenoj, a poglavito poniznoj i dostojanstvenoj ispovijedi u podcastu ražalovanog britanskog špijuna odala je, urbi et orbi, svoju najveću tajnu, koju zbog izražene ljubavi prema domovini do sada nije htjela reći, nego ju je čuvala u njedrima, tamo gdje joj je srce, koje kuca samo za Hrvatsku. Zamislite koja je to ljubav prema svima nama, kada nas do sada nije htjela uznemiravati informacijom da je protiv nje tijekom predsjedničkih izbora ono agresorsko smeće Putin vodilo hibridni rat uz pomoć kojeg je Zoran Stipanovič Milanovič postao hrvatski predsjednik! Stići će te dugačka ruka pravde, moj Zoka.

Četvrtak, 14. 9. 2023.

Ljudi, slažete li se da nema većih udava od likova iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa? Evo, dok princ hrvatske političke misli GGR Ciceron skuplja žrtve svinjocida po Slavoniji, evo ga ekipa proziva jer u imovinsku karticu potpuno slučajno nije unio da mu je od dividendi Agrotehnike na račun kapnulo zericu više od dva milijuna eura. Dogodi se. Tko radi, taj i griješi, kome tata ostavi privatiziranu tvrtku, taj i griješi, tko milijune zarađuje dobivajući poslove od Vlade u kojoj sjedi na dužnosti ministra, taj i griješi. Znate kako se kaže, tko je nevin u Plenkijevoj Vladi, neka prvi baci kamen na Cicerona.

Petak, 15. 9. 2023.

Zoka uzvraća udarac Kolindi! Nakon što je odbila objasniti optužbicu da je Putin postavio Zoku na hrvatsko prijestolje, Zoka je danas na kraćem dvosatnom obraćanju hrvatskim novinarima s izuzetkom pripadnika Handžar medija obznanio da je podnio prijavu gvardijanu hrvatske nogometne reprezentacije, poniznom Zlatku, DORH-u i Fifi protiv KGK za seksualno uznemiravanje reprezentativaca nakon utakmice SP-a u Rusiji kada je KGK, ne baš blago opijena domoljubnim zanosom, uletjela u svlačionicu i tamo izljubila nekoliko polugolih mladića, na čelu s njenim sinom Lukicom. Kolindi je podršku odmah poslao predsjednik španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales.