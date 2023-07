Žena iz Hvara kune se da je vidjela goste da skupljaju eure za sladoled, a onda svaki uzme po liz

Subota

15. 7. 2023.

Iako danima meteorolozi upozoravaju na toplinski udar i poručuju starijim građanima da sjede u hladu i piju puno vode, mnogi ih ne slušaju pa se tako znaju dogoditi i bizarne situacije. Tako je Josip (85) iz Karlovca, bivši radnik Željezničkog transportnog poduzeća, suprugu Slavicu (84) sjeo u zelenu Škodu 120L i zaputio se na more.

Obišli su Lovran, Biograd i Ugljan, u kojima je ŽTP nekada imao radnička odmarališta, i tek su ih u Murteru uočili mještani kojima je bilo sumnjivo da se dvoje jako umornih starijih ljudi mota oko zgrade bivšeg odmarališta. Simpatični bračni par umirovljenih radnika ŽTP-a okrijepio se u lokalnoj gostionici i obavijestio ih da više nema ni radnika, ni radničkih odmarališta, ni socijalnog turizma, ni domaćih turista. Josip i Slavica vraćeni su doma, a vi pazite na starije, vidite da su razne halucinacije u điru.

Nedjelja

16. 7. 2023.

Hvar je na nogama! Unatoč svim upozorenjima da ne dolaze, jer tamo nemaju što tražiti, grupa domaćih gostiju mlađe životne dobi pod okriljem noći s Brača se prebacila na Hvar. Noćne patrole turističkih djelatnika nisu ih uočile jer su pred otokom ugasili motor i prebacili se na vesla. Kako nemaju love za spavanje, podigli su šatore negdje u unutrašnjosti otoka.

VEZANI ČLANCI:

Domaći ljudi kažu da im svojim odrpanim izgledom tjeraju strane goste, a jedna žena iz Hvara kune se da ih je vidjela kako skupljaju eure za kuglu sladoleda i da onda svaki uzme po liz. "Pojavljivanje domaćih gostiju moramo satrati u korijenu, inače će nam sezona propasti", poručio je javnosti Joško, predsjednik Turističke zajednice, a Hvarom se proširila glasina da se na noge podignulo i Lovačko društvo, koje organizira hajku na grupu domaćih barbara kako bi oslobodilo škoj od gostiju slabije platežne moći.

Ponedjeljak

17. 7. 2023.

Cijela Hrvatska na koljenima moli Plenkija da popusti pravosudnim službenicima i tako okonča štrajk koji već sedmi tjedan paralizira sudove. Međutim, Plenki ne da ni euro, nego najavljuje preko Malenice da će im crkavice koje inače dobivaju dodatno smanjiti za dane provedene u štrajku. Mnogi kritiziraju Plenkijevu odluku i mole ga da ne bude srca kamenoga, nego da odriješi kesu i popusti. S druge strane Plenki je pod strašnim pritiskom dijela članstva HDZ-a.

Tako je jučer primio delegaciju bivših ministara, župana, gradonačelnika i načelnika iz redova naše stožerne stranke koja mu je izrazila punu podršku u slamanju zahtjeva pohlepnih sudskih zapisničarki i drugih pravosudnih udarnika. Jopa Čulina i Gabi Žalac čak su predložile da se sudovi više nikada ni ne otvore. Darko Horvat i Lovro Kuščević na te su se riječi samo odsutno zagledali u daljinu...

Utorak

18. 7. 2023.

Nevjerojatna se frka digla oko manje afere u HEP-u i prodajom plina PPD-u po neznatno manjim cijenama od onih po kojima su ih bezrazložno kupovali, ali neka! Sada znamo tko je kakav. Zamislite tu upravu HEP-a koja se ljuti jer je jednog od najodanijih plenkista, Davora ili Damira Filipovića, navodno upozoravala na to što će se dogoditi. Kada je izbila afera i kada je na sjednici Vlade Plenki pred cijelim razredom izveo Davora ili Damira pred ploču, on se malo zablokirao i nije se mogao sjetiti da mu se netko iz HEP-a obraćao na temu plina pa mu je Frane Barbarić, prvi među HEP-ovcima, navodno dobacio da je lažljivo smeće! I sada bismo mi trebali vjerovati Barbariću? Kao da bi Plenki u našu Vladu postavio nekoga tko je lažljivo smeće?!

Srijeda

19. 7. 2023.

Kakvo ludo ljeto! Toplinski udari i oluje smjenjuju se u pravilnim razmacima, sudovi ne rade, državu trese još jedna nebitna afera Plenkijeve Vlade, ali mjesta za lijepu priču uvijek se nađe. Dok tisuće naših građana noktima grebu po vratima sudnica i svih ostalih tijela koja su im zatvorila vrata u vrijeme pravednog štrajka, neki građani ipak uspiju. U ovom kolu sretnici su K. J. (26) iz Zagreba i M. B. (44), zvani Jaglac, iz Vinkovaca na privremenom radu u Zagrebu.

Oni su se sred pušaka i bajoneta probili do suda i ostvarili svoje založno pravo na nekretninu. Za razliku od desetaka tisuća drugih koji to nisu uspjeli. Čestitamo dobitnicima, a vama koji zlobno i antihrvatski mislite da se to dogodilo jer je riječ o Njonjinoj kćeri i Plenkijevu ministru stvarno nema pomoći.

VEZANI ČLANCI:

Četvrtak

20. 7. 2023.

Oni Zagrepčani koji su nakon oluje stoljeća uspjeli pronaći mobitel potražili su u njemu poruku novog sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, ali je u njemu nije bilo. Početkom prošlog mjeseca ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut javno se pohvalio da je u taj sustav ulupano 7 milijuna EU eura i da će poruke slati na sedam jezika kako bi i strani turisti sve pravodobno doznali. Međutim, Trut je principijelan čovjek.

Iako se danima upozoravalo da iz Slovenije stiže megaoluja, dežurni sinoptičari obojili su je ugodnim narančastim tonovima, a po pravilima službe, ni pčelice ni trutovi ne šalju nam upozorenja pa je Damir uoči oluje pojeo goveđu juhicu, malo lešo teletine sa šalšom i otišao spavati, a Zagreb je gotovo srušen malo kasnije. Tko mu je kriv. Nije bio u crvenom.

Petak

21. 7. 2023.

Jadni Plenki! Prvo je do ponoći morao čistiti balkon, jer je oluja polomila pelargonije koje je supruga posadila, onda su ga u zoru probudili, sjeli u auto i pravac Slavonija, jer je glupa oluja i tamo napravila neku štetu. Ništa strašno. Malo je polomila stabla, uništila usjeve, razorila krovove na štalama i kućama, nestalo je struje, ima puno razbijenih automobila i poljoprivrednih strojeva, uglavnom, uobičajen davež.

Plenki je klimatizirani Audi napustio u Otoku i izišao pred radosne svinjogojce kojima se oluja savršeno nadovezala na afričku svinjsku kugu, zbog koje im namjeravaju pobiti sve što se miče po dvorištima. "Nismo i nećemo vas napustiti", poručio je Plenki očajnim ljudima koji su se na ove riječi samo uhvatili za glavu znajući da, kada svinjarima vlast nešto ovako poruči, obično slijedi neka još veća svinjarija. Bože, kako su naporni ti Slavonci. Ti koji se još nisu odselili...