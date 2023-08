Kakva početnička greška šefa Wagnera Jevgenija Prigožina. A što smo rekli? Ne u avion, Jevgenij!

Subota 19. 8. 2023.

Pupi, odmori se, zaslužio si. Nisi više nacionalni izdajnik broj 1. Nakon što je u zadnjoj tisućinki veleogleda između zločinačkog AEK-a i nevinog Dinama hrvatskom glavom na hrvatskom ramenu s očitom namjerom da postigne gol, iza leđa nacionalnog heroja Livog, ispunio cilj nogoloptačke igre i postigao gol, čime je Dinamo izbacio iz pripetavanja za Ligu prvaka, postao je najomraženiji lik u plavom dijelu hrvatskog univerzuma.

Čak ga je i ljubitelj bejzbola po zagrebačkim parkiralištima, strašni Rene Bitorajac, proglasio izdajnikom! Vidi je SOA preporučila da se u skorije vrijeme ne vraća u domovinu, dok se strasti ne slegnu i dok Pupi opet ne postane prvi izdajnik Hrvatske. Vidinu farmu crnih svinja u rodnoj Slavoniji čuvaju snage specijalne policije. Za svaki slučaj. Bog i Hrvati (osim Vide)!

POVEZANI ČLANCI:

Nedjelja 20. 8. 2023.

Brojne svjetske novinske agencije i redakcije svih važnijih medija poslale su reportere u Zagreb nakon što su se pojavili prvi slučajevi kanibalizma, uzrokovani strašnom glađu nedjeljom i odlukom hrvatskog diktatora Plenkija, koji je promijenio drevne običaje hrvatskih građana i na taj dan zatvorio prodavaonice, veletrgovine i prodajne centre. Klinike za odvikavanje od nedjeljnog konzumerizma pretrpane su ovisnicima, a strašna nedjeljna glad zavladala je glavnim gradom svih Hrvata u zemlji, dijaspori i svemiru. Prava panika zavladala je kada su se dodatno zatvorile i pekarnice pa bilježimo da je na Trešnjevci izgladnjeli Lucijan, kada mu je mama rekla da nema svježeg kruha, dobio nervni slom. Nije jedini. Prvo potresi, pa oluje, a, evo, sada i ovo. Užas.

Ponedjeljak 21. 8. 2023.

Nakon što se mala L.C. vratila doma u Žaborić, nakon čega je odahnula cijela Šibensko-kninska županija, drama u Rijeci! Trebao je to biti sasvim običan dan u životu S. J. (46), Metkovca na privremenom radu u Rijeci, ali kada se nije pojavio na radnome mjestu trenera lokalnog nogoloptačkog kluba, svi su se zabrinuli. Kako se satima nije znalo gdje se nalazi, njegov nestanak je prijavljen i cijela se PU primorsko-goranska digla na noge. Članovi GSS-a pregledali su vrleti Učke, policajci su prevrnuli svaki kamen, a dojava da je S. J. viđen kako dezorijentiran luta maksimirskom šumom u udaljenom Zagrebu privukla je pažnju. Na kraju se ispostavilo da je riječ o S. J., koji je pričao ispraznice tvrdeći da je došao na poziv Zdravka Mamića preuzeti Dinamo. To je zbunilo policajce, koji znaju da Maminjo nema nikakve veze s Dinamom, pa je S. J. smješten na psihijatriju da se malo odmori. Nema veze, glavno da je čovjek pronađen.

>> VIDEO Dinamo predstavio Jakirovića: Zašto bi me bilo strah? Bit ćemo prvaci Hrvatske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Utorak 22. 8. 2023.

Nevjerojatan incident u Islamu Grčkom, selu u zadarskom zaleđu! Tamo je nakon velike potjere uhićen umirovljeni brigadir Elvis Burčul, koji je, vjerovali ili ne, u centar sela priveo 100 stanovnika i pokušao ih ugurati u dva autobusa, odvesti u Atenu i zamijeniti za uhićene hrvatske heroje, našu zlatnu mladež, djecu našu arestiranu, naše baš nikada neposlušne i zločeste plave dječake, koju su strašni Bizantinci okovali poput Prometeja za stijene grčkog arhipelaga. Burčul se pred istražnim sucem branio da je samo izvršavao zapovijedi vrhovnog zapovjednika HV-a i predsjednika udruge zamalo dragovoljaca Domovinskog rata, koji ga je poslao da zarobi 100 Grka. Kada su Burčulu objasnili da u Islamu Grčkom žive Srbi, ostao otvorenih usta i samo se zagledao prema horizontu.

Srijeda 23. 8. 2023.

Kakva početnička greška šefa Wagnera Jevgenija Prigožina i njegova Glavnog štaba! Nakon propasti pobune protiv Putina lijepo mu je rečeno da nigdje, nikada i ni pod razno ne pije čaj, lijepo mu je rečeno da se nikada, nigdje, ni pod razno ne penje na kat i ne približava nikakvim prozorima, lijepo mu je rečeno da nikome ne vjeruje i da svuda hoda pješice s pancirkom preko glave, ali ne! Morao je ući u avion, morao se praviti pametan i evo što se dogodilo. A što smo rekli? Ne u avion, Jevgenij! I tko će sada dizati pobunu u Nigeru, tko će sada ubijati Ukrajince, tko će sada pljačkati i rušiti? Kažu u Kremlju da se ne brinemo. Naći će se neki drugi Jevgenij.

>> VIDEO Očevid na mjestu pada Prigožinovog zrakoplova

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Četvrtak 24. 8. 2023.

Ljudi, ovo više nije šala! Nakon što je u Dubrovniku pukla prva ustanička puška, nakon što je profesor Legaz matematički precizno narodu oslobodio zakonski omogućen i parazakonski onemogućen prolaz prema moru sinjem, pokrenula se lavina s nesagledivim posljedicama. Legazu se nakon svega izgubio svaki trag. Kažu da je viđen kako naoružan samo smiješkom i pilom za kamen iznad Zagvozda forsiranim maršem s tisuću momaka iz sebe ide prema Biokovu gdje se organizira oslobodilačka vojska koja kreće u ljuti boj za oslobođenje Jadrana od uzurpatora pomorskog dobra koji radnicima, seljacima i poštenoj inteligenciji priječe konzumiranje zelenih uvala naših djetinjstava. Hrvatska pila za kamen na hrvatskom ramenu! Sretno, profesore!

POVEZANI ČLANCI:

Petak 25. 8. 2023.

Iako su danas ispred Gradskog poglavarstva građani pokušali organizirati masovne demonstracije, kroz šume i prašume naše metropole, do poglavarstva se probilo samo 100 najupornijih. Tisuće drugih zapeli su putem i vratili se kućama. Neke po gradu traže pripadnici GSS-a, koji velikim mačetama sijeku prolaz i evakuiraju uspaničene građane. Svi su ogorčeni na Senfa, koji je zabranio rad kosilicama, jer troše dizel-gorivo, pa je obećao da će on, Danijela Dolenec i skupina mladih ekoloških entuzijasta kosama pokositi visoku zagrebački travu umjesto udarnika iz Zrinjevca. Međutim, kako su Danijela, Senf i ekipa skloniji teorijskoj nastavi umjesto praktičnom radu, nakon pola sata košnje, dobili su upalu mišića pa se sada čeka da se oporave. Pomalo, imaju Zagrepčani strpljenja. Do izbora.