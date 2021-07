Kolinda Grabar-Kitarović glavna tajnica NATO-a? Postoji jedna otegotna okolnost

Bilo bi to korisno za Hrvatsku, ali možda je ona čak i prekvalificirana – komentirao je predsjednik Zoran Milanović medijska nagađanja o tome da je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović među najizglednijim kandidatima za glavnu tajnicu NATO-a. Takve su se spekulacije pojavile nakon što je, na nedavnoj konferenciji o globalnoj sigurnosti u Bratislavi, potpredsjednik Međunarodnog sigurnosnog foruma iz Halifaxa, Robert Shepherd, dočekao na pozornici Kolindu Grabar-Kitarović opaskom: “Po ulicama Washingtona priča da ste vi vodeća kandidatkinja u utrci za novu glavnu tajnicu NATO-a nakon isteka mandata sadašnjeg glavnog tajnica Jensa Stoltenberga krajem rujna 2022. godine”.

– Draže mi je da je ona, ali polako, to je za godinu dana, to je jako daleko i to se ne pušta ovako u javnost. Pustimo to. Te stvari se rješavaju u zadnji tren, u principu u tišini – dodao je predsjednik Milanović.

Naši izvori s kojima smo razgovarali u Bruxellesu kažu kako čitav proces biranja nasljednika ili nasljednice Jensa Stoltenberga neće biti transparentan, tako da postoji i ostat će puno nepoznanica do posljednjeg trenutka. Ali dodaje kako se, isto kao i prilikom izbora glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za što je Milanovićeva vlada kandidirala Vesnu Pusić, i ovdje zapravo stvorio dojam da bi početna pozicija u traženju nove čelne osobe NATO-a trebala biti ta da se traži žena i da bude iz srednje i istočne Europe.

– To je startna pozicija, ali na kraju ispadne kako žele i kako se dogovore velike države – dodaje taj naš izvor iz Bruxellesa, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Hrvatskoj se, smatra, već “broji” to što je dala aktualnu glavnu tajnicu Vijeća Europe. To je moguća otegotna okolnost, a olakotna je to što je Kolinda Grabar-Kitarović bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a. Britanci žarko žele tu poziciju u NATO-u, dodaje naš sugovornik, a u tom se kontekstu spominje bivša premijerka Theresa May. Ambicije pokazuju i neke južnoeuropske zemlje. Ali ovo su još rani dani u toj utrci. Više će se znati tek početkom iduće godine, smatra naš sugovornik i dodaje: ako i tada hrvatska kandidatkinja bude u igri, onda će to biti nešto konkretno.