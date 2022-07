'Imali smo jako romantično vjenčanje, ali ostatak večeri sam provela u kupaonici plačući'

Vjenčali smo se na Karibima. Bilo je jako romantično, no nakon što se to dogodilo ostatak večeri sam provela u kupaonici plačući, piše ova djevojka kolumnistici The Suna, Deidre.

"Stalno se ispričava i kune da nije mislio na drugu, a ima prijateljicu koja se zove kako me nazvao u krevetu. Mislim da se ništa među njima ne događa, ali cijelo vrijeme mi se vrti po glavi. Bilo je grozno. Čak i kad gledam fotografije s vjenčanja sve mi se vraća."

Seksualni život prije im je, kaže, bio odličan, a sada skoro ne postoji. "On se želi pretvarati kao da se ništa nije dogodilo, a ja to ne mogu."

- Kratki spoj u našem mozgu događa se bez ikakve logike, posebno kad smo pod pritiskom, a taj dan je zaslužan za napetost. Volite ga i on voli vas, a i ne vjerujete da vas je prevario. To je sve što je važno. Kad god pomislite na tu situaciju, počnite razmišljati o ti lijepa sjećanja s vjenčanja. Vratite se na početak. Držite se za ruke, ljubite, ponovno povežite kako biste vratili vatru u seks - odgovorila joj je terapeutkinja.

