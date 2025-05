Istražili smo ponudu apartmana: Evo koliko četveročlana obitelj treba izdvojiti za sedam noćenja na moru

Ako planirate ići na more ove godine, a još niste rezervirali apartman za ljetovanje na Jadranu te imate ograničeni budžet, možda je pravo vrijeme da to učinite. Istražili smo ponudu apartmana za četveročlanu obitelj na moru u razdoblju od 7. do 14. srpnja, odnosno za sedam noćenja. Cijene apartmana se kreću od 70 eura po noćenju, no takvi su uistinu rijetki. Ako želite biti malo bliže plaži ili u nekom uređenijem apartmanu, morat ćete posegnuti puno dublje u džep.

U Vrsima se iznajmljuje apartman s tri zvjezdice za četiri osobe. U 30 kvadrata ima spavaću sobu s bračnim krevetom, a u dnevnom boravku se nalazi kauč na rasklapanje. Cijena apartmana za sedam noćenja je 490 eura na Bookingu, odnosno 70 eura po noćenju.

Na Pagu se pak iznajmljuje apartman s jednom spavaćom sobom, dnevnom sobom i kuhinjom za 499 eura za sedam noćenja, dok se u općini Bilice u Šibensko-kninskoj županiji sličan apartman iznajmljuje za isto razdoblje za 518 eura. Za manje od 600 eura može se pronaći i apartman u Tribunju kod Šibenika kao i u Gornjem Karinu.

U Prižbi na otoku Korčuli trenutačno je na 'akciji ' apartman za četvero u kući odmah uz more te se iznajmljuje za 657 eura za sedam noćenja. Riječ je o apartmanu od 70 kvadrata s dvije spavaće sobe, kuhinjom, kupaonicom, balkonom, klima uređajem i pogledom na more. Cijena za jedno noćenje iznosi nešto više od 93 eura ako se rezervira preko Bookinga. S obzirom na lokaciju odmah uz more, to je jedan od najjeftinijih apartmana u Dalmaciji za razdoblje od 7. do 14. srpnja.

Na Viru se pak iznajmljuje apartman 2 + 2 s jednom spavaćom sobom i krevetom na rasklapanje u dnevnom boravku za isto razdoblje po cijeni od 880 eura za sedam noćenja. Dakle, jedno noćenje plaća se 125 eura.

U Istri se apartmani nešto skuplji nego u Dalmaciji pa je ondje manja ponuda, a cijene su veće. U Puli se za četveročlanu obitelj mogu pronaći apartmani od 700 eura za sedam noćenja, dakle od 100 eura po noćenju, dok se u manjim mjestima, kao u mjestu Banjole, može pronaći apartman za 665 eura za sedam dana, no plaža je dosta udaljena. Ako vam je budžet ograničen, Rovinj primjerice ne trebate ni gledati jer su ondje cijene od 1200 eura pa na više.

Kako bi prošli jeftinije, savjetuje se da apartmane tražite direktno od iznajmljivača jer je dobro poznato da servisi poput Bookinga i Airbnb-a naplaćuju proviziju. Zbog toga se mnogi odlučuju u potragu za apartmanima krenuti preko brojnih Facebook grupa gdje možete direktno napisati što tražite, a onda će vam se iznajmljivači sami javiti i dati vam ponude. Također, vrlo je korisna i stranica apartmanija.hr na kojoj se oglašavaju iznajmljivači, a na kojoj su cijene također bez provizije.

FOTO Britanski Telegraph odabrao najljepše plaže na svijetu: Jednu hrvatsku proglasili najbolju za obitelji