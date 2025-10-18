Kolekcionar je zbog Zagora studiju u Hollywoodu platio 80.000 USD

Goran Sokolovski (53) živi u Kumanovu i jedan je od najvećih sakupljača stripova na prostorima bivše Jugoslavije. U kolekciji ima više od 20.000 stripova, naravno sve brojeve Zlatne serije i Lunov Magnus Stripa. Njegove police krase strip-junaci poput Zagora, Komandanta Marka, Velikog Bleka, Kita Tellera, Mistera Noa, Texa Willera...– Da, imam više od 20.000 stripova, a zanimljivo je da sam stripove počeo ozbiljno skupljati tek od 2022. godine. Naravno, kao i većina klinaca rođenih sedamdesetih, čitao sam sve stripove koje su roditelji kupovali. Ali, isto tako kao i većini, i moji prvi romani završili su u smeću jer je, eto, to roditeljima bio samo stari papir.

Neki su stripovi bili posuđeni i nikad vraćeni. Neko vrijeme to me nije zanimalo. Živio sam život običnog čovjeka u malom gradu. Znate ono – posao, kuća i obitelj, a hobi su mi bili odlasci na rukometne utakmice reprezentacije Sjeverne Makedonije. Moje prvo veliko natjecanje bilo je Europsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine, kada je Hrvatska na čudesan način osvojila broncu. Mislim tu na onu čuvenu utakmicu u drugom krugu, kada ste trebali pobijediti Poljsku, domaćina EP-a, s 13 pogodaka razlike za prolazak u polufinale. I uspjeli ste. Prateći rukometaše Sjeverne Makedonije, išao sam na Europsko prvenstvo u Hrvatsku 2018. te na Europsko prvenstvo u Austriju 2022. godine. Meni je to bila dobra zabava, a ionako je rukomet u Sjevernoj Makedoniji u to vrijem bio jako popularan, posebno nakon što je Vardar dvaput osvojio Ligu prvaka – opisuje Goran.

Kako je sve počelo sa stripovima? – Pa, počeo sam skupljati pomalo, zajedno s nekim prijateljima. Onda smo jednog dana naišli na oglas u novinama u kojem stanoviti Mate u Zagrebu prodaje 25.000 stripova za 120.000 eura. Kada smo pročitali cijenu, odmah smo odustali. Međutim, taj se oglas stalno ponavljao i ponavljao pa smo odlučili nazvati. Čovjek nam je na telefon odmah rekao da ne dolazimo ako nismo ozbiljni kupci. Rekli smo da jesmo i tako smo se uputili u Zagreb. Čovjek je te stripove držao u kutijama za banane u čak dva skladišta. Toga je bilo toliko puno da je bilo nemoguće sve pregledati. Koncentrirali smo se samo na stripove Zlatne serije i Lunov Magnus Stripa te na Alan Fordove. Tjedan dana smo to pregledavati i usput se cjenkali. Na kraju smo se dogovorili o cijeni, koja je, naravno, poslovna tajna, ali nismo ni približno toliko platiti koliko je čovjek tražio – kaže Sokolovski.

Kako ste prebacili tu količinu romana i sve ostaloga? Naime, kupili ste sve što je bilo u kutijama. – Da, morali smo kupiti sve ili ništa. Svakako smo prebacivali kutije. Dio smo odmah ponijeli u Kumanovo, a onda smo se snalazili. Nešto je išlo redovnom autobusnom linijom, nešto preko prijatelja koji su često putovali na relaciji Zagreb – Skoplje. Trebalo nam je mjesec dana da otvorimo sve kutije. Bilo je tu svega, ne samo romana već i starih časopisa. Primjerice, čovjek je imao kolekciju nekog hrvatskog časopisa koji je izlazio prije Prvog svjetskog rata. Imali smo cijelu kolekciju, a tu cijelu kolekciju nije imao nijedan hrvatski muzej. Bili su presretni kada smo im rekli da to imamo – priča Goran.

GORAN SOKOLOVSKI Foto: Privatna arhiva

Uz skupljanje, i prodajete stripove? – Da, prodajem viškove ili duplikate. Tržište je ogromno, kupuju svi iz bivše Jugoslavije. Rekao bih da je prodaja i kupnja stripova ozbiljan posao. Samo se od prodaje umjetničkih slika može zaraditi više.

Puno je kolekcionara u svim zemljama bivše Jugoslavije, poznajete li sve njih? – Uglavnom da. Barem one najveće kolekcionare, odnosno one koji se time bave jako ozbiljno. Ali malo je onih koji imaju kompletne brojeve Zlatne serije i Lunov Magnus Stripa. To je otprilike 2500 stripova. Ako su i dobro očuvani, cijene idu u nebo.

Ali ima dosta onih koji se bune da su cijene previsoke, primjerice neki prodavači traže 1500 do 3000 eura za samo jedan strip... – Svaka roba ima svoga kupca. Uvijek će se naći netko tko to voli i tko ima novca da si to može priuštiti. Imam prijatelja koji živi u New Yorku. Veliki je obožavatelj Zagora i uopće ne pita koliko košta roman njegova junaka. Jednom prilikom otišao je u Universal Studios Hollywood te ondje snimio mali video u kojem glumi Zagora. Nabavio si je odjeću, obuću, Zagorovu kamenu sjekiru. Taj video snimali su profesionalci i te tri minute naplatili su mu 80.000 dolara. Dakle, za svoje junake iz stripova neki nemaju limit – kaže Goran, koji je otkrio da uz rukomet voli i nogomet. – Veliki sam navijač Barcelone. Često me u gradu možete vidjeti u dresu Barce ili trenirci – zaključio je Sokolovski.