Kod Rovinja uočene najotrovnije ribe na svijetu, jedna i ulovljena! Otrov jedne može ubiti 30 ljudi

Kod otoka Ceja u Medulinskom zaljevu primijećeno je sedam srebrenopružnih napuhača (Lagocephalus sceleratus), a jedna je čak uhvaćena na 19 metara dubine i prebačena u Centar za istraživanje mora u Rovinju, objavio je Aquarium Pula na svojoj Facebook stranici. Ribu je ulovio i uslikao slovenski ribar Anton Vidovič.

Istaknuli su da ova riba sadrži jako otrovni tetrodotoksin koji može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme i smrt ako se proguta. "Najviše tetrodotoksina ima u gonadama i jetri, ali ima ga i na koži. Čak 1 do 2 mg ovog otrova može biti smrtonosno . Ove ribe su invazivne i putuju iz Crvenog mora preko Sueskog kanala do Sredozemlja. Prirodno žive u tropskim područjima Indijskog i Tihog oceana", istaknuli su. Za ljude je tetrodotoksin smrtonosan, do 1200 puta otrovniji od cijanida. U jednoj jedinki ima dovoljno toksina da ubije 30 odraslih ljudi, a ne postoji poznati protuotrov, piše Morski.hr.

Zbog svoje agresivnosti i manjka prirodnih neprijatelja, ove ribe negativno utječu na ekosustav i predstavljaju prijetnju ribarstvu jer oštećuju ribarske mreže, uništavaju mamce i kidaju udice kako bi došle do hrane.

Otrovna riba napuhača, poznata i kao fugu ili blowfish, spada u porodicu riba Tetraodontidae. Ove ribe poznate su po svojoj sposobnosti da se napušu kako bi odvratile potencijalne grabežljivce i izbjegle opasnost. Obično su zmije prve otrovne životinje kojih se ljudi sjete, ali ima otrovnih životinja i pod vodom.

Iako su otrovne, ribe napuhače su cijenjene u nekim kulturama, posebno u Japanu, gdje se pripremaju kao posebna delikatesa poznata kao fugu. Fugu priprema zahtijeva posebnu licenciju i vještinu jer je bitno izuzetno pažljivo ukloniti otrovne dijelove ribe kako bi bila sigurna za konzumaciju. Ova jela smatraju se vrlo ekskluzivnima i često su skupa, piše Mr.sc.hr.

