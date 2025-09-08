Klasične tenkovske bitke su prošlost: Nova taktika donosi Rusiji teritorijalne dobitke u Ukrajini

Ruska vojska nastavlja prodirati na ukrajinski teritorij. Predsjednik Zelenski upozorava na novu rusku ofenzivu. Ruski vojni zapovjednik Valerij Gerasimov, unatoč zapadnim zahtjevima za mirovnim pregovorima, najavio je nastavak ruske invazije s novim ciljevima za jesensku ofenzivu. Rusi pritom koriste nove taktike prodora. Velike tenkovske brigade pripadaju prošlosti, danas se za napade koriste male, brzo i lako pokretljive postrojbe - između ostalih i one na motociklima.

Motocikli u ratu? Jedan video ruske novinske agencije TASS pokazuje da Rusi ovom taktikom osvajaju teritorij. Male skupine vojnika, ponekad i samo pojedini borci, osvajaju kilometar po kilometar na motociklima ili čak pješice. "Najprije čistimo šume u blizini naselja, zapovjednik nas usmjerava pomoću ‘male ptice’ i navodi nam gdje se neprijateljski vojnici nalaze i koliko ih ima", objašnjava jedan ruski vojnik. U ruskom vojnom žargonu "mala ptica" označava dron koji se koristi za prikupljanje informacija ili uništavanje ciljeva. U ratu u Ukrajini dronove koriste obje strane, piše Deutsche Welle.

Tenkovi su izvan igre



Tenkovske kolone u međuvremenu su postale rijetkost. Na početku rata, u veljači 2022., još su se mogli vidjeti prizori masovnih ruskih vojnih pokreta s teškom tehnikom. "Tada su Ukrajinci shvatili kako se trebaju braniti od tih napada. Uz pomoć drugih zemalja počeli su koristiti dronove i mnogo ulagali u tu tehnologiju. Rusi su to također prepoznali i razvili vlastite bespilotne letjelice. Počela je neka vrsta natjecanja: tko ima najučinkovitiji dron?", objašnjava Karlis Kreslinjš, umirovljeni brigadni general i vojni savjetnik iz Latvije. "Tenkovske kolone danas su smanjene na najviše deset vozila.

Sada se koriste uglavnom samo kao transportna sredstva. U borbi se gotovo više i ne upotrebljavaju. Lokalne napade sada izvode male skupine vojnika, obično dva do četiri čovjeka. Njihova prednost je nevidljivost. Noću često nose posebne ogrtače koji maskiraju njihovu tjelesnu temperaturu, budući da izviđački dronovi imaju termalne kamere", objašnjava ruski vojni stručnjak Ian Matveev.

Važna je vizualna kontrola



Vojni stručnjaci ovu taktiku nazivaju infiltracijom. Primjenjuje se na više mjesta duž bojišnice, a Rusi je smatraju uspješnom. Propagandna izvješća posljednjih mjeseci to bi trebala potvrditi. Nekoliko zapovjednika govori o teritorijalnim dobitcima. Taktika infiltracije smatra se posebno učinkovitom zato što linija bojišta više nije jasno definirana.

"Ne postoji više jasna razdjelna linija, nema neprekinutih obrambenih pojaseva, već veliki razmaci. Današnja linija bojišta je obrambena zona sastavljena od pojedinačnih utvrđenja i pojedinačnih vatrenih položaja, koji se često nalaze u kućama. Najvažnije u toj zoni nije vatrena kontrola, nego vizualna kontrola", kaže Matveev. To znači da ukrajinski dronovi iz zraka nadziru veći dio bojišta. No, ondje gdje to nije slučaj, stručnjaci kažu da bi Rusi svojim infiltracijskim taktikama mogli ostvariti nove proboje i zauzeti dodatni teritorij.