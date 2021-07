Kinezi su kod ugradnje segmenata imali običaj organizirati vlastite vatromete za sreću mostu i putnicima

Između stupnih mjesta S8 i S9, na 1500 metara udaljenosti od Komarne na kopnu i 900 metara od Brijeste na Pelješcu, sinoć oko 24 sata ugrađen je zadnji, 165. segment čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta. A to znači da je nakon više od 300 godina spojena Hrvatska, da je krajnji jug napokon dobio izravnu poveznicu s ostatkom zemlje od kojeg ga inače fizički razdvaja komadić obale BiH u Neumu. Taj povijesni događaj za Hrvatsku zaslužio je i prigodnu svečanost, uz pjesmu i vatromet. Na svečanosti, koja je organizirana na S9, dakle na strani Brijeste, nakon ugradnje tog zadnjeg segmenta dugog 18 metara i teškog 220 tona, pelješka klapa Dingač otpjevala je hrvatsku himnu “Lijepa naša”, a zatim su premijer Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić simbolički prošli preko tog zadnjeg ugrađenog segmenta. Slavlje se nastavilo pjesmama “To je zemlja dide mog” i “Croatio, iz duše te ljubim” te neizostavnim vatrometom, ali ovaj put u organizaciji Hrvatskih cesta.​

Zajednički hrvatski projekt

Kineski radnici su, naime, imali običaj kod ugradnje segmenata organizirati vlastite vatromete za sreću mostu i putnicima koji će preko njega prelaziti.

- Ovo fizičko spajanje je ogroman događaj. Mnogi su doprinijeli, Vlade, zastupnici, stručnjaci, akteri. Došli smo u fazu da ga finalizira naša Vlada, ali ovo je zajednički hrvatski projekt. Ovdje je svatko nešto dao, mi smo to realizirali u trenutku kada smo bili najjači. Svi su pokušavali, ali smo mi došli u fazu kada su se stvari posložile - kazao je sinoć prije svečanosti premijer Andrej Plenković.

Nakon spajanja mosta slijede radovi na njegovu opremanju, asfaltiranu kolnika…. Sve bi to trebalo biti gotovo do 31. siječnja 2022. Pelješki most, hrvatski infrastrukturni projekt po važnosti za naciju u rangu gradnje Dalmatine, u promet bi trebao biti pušten u proljeće sljedeće godine kad će privremeno preko čvora Brijesta, koji se gradi, biti spojen na postojeće pelješke ceste dok se ne završi izgradnja novih pristupnih cesta, ukupne dužine 30 kilometra, a što se očekuje do početka sljedeće turističke sezone. Most gradi konzorcij kineskih tvrtki predvođen China Road and Bridge Corporation, a ugovor za njegovu izgradnju sklopljen je u iznosu od 2,08 milijardi kuna, s rokom dovršetka radova od 36 mjeseci, računajući od dana početka radova. Koronakriza poremetila je dinamiku gradnje mosta pa se most tri godine nakon početka radova tek spaja. No prvotni plan, prilagođen novonastaloj situaciji zbog koronakrize, bio je da se zadnji segment ugradi početkom listopada, ali vrijedni kineski radnici uhvatili su dobar ritam pa će se to dogoditi dva mjeseca prije. Za ugradnju jednog segmenta prvotno im je trebalo 11 dana, a sad ima za to treba sedam dana. Segmenti su se inače ugrađivali noću, njihovo podizanje završilo bi oko ponoći kad se postave na projektiranu visinu i onda bi se cijelu noć zavarivali. A da bi se uklonile dizalice koje drže segment, za to treba još sedam dana zavarivanja. A zavaruje se noću zbog čelika jer je tada temperatura stabilna i nema promjena u njegovoj dužini. Iako se radi o ogromnim čeličnim elementima teškim po nekoliko stotina tona, spajanje zahtijeva milimetarsku preciznost.

Stupovi do 100 m iznad mora

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 526 milijuna eura, a EU je za njega dala 357 milijuna eura. Ukupna dužina Pelješkog mosta koji ide preko Malostonskog kanala iznosi 2440 metara. Prometnu plohu na mostu činit će dva kolnika. Svaki kolnik obuhvaća voznu traku širine 3,5 metra i zaustavnu traku širine 2,5 metra, s dvije rubne trake široke po 0,5 metra. Između kolnika je razdjelni pojas sa sigurnosnom ogradom, a na rubovima mosta postavit će se ograda za zaštitu prometa od vjetra. Ukupna širina mosta iznosi 22,5 metara. Most sadrži 12 stupova i dva upornjaka. Stupovi S5 do S10 dižu se iznad rasponskog sklopa kao piloni – nosači kosih zatega. Središnji sustav je ovješeni most sa šest pilona i pet otvora veličine 285 metara. Visina pilona nad kolnikom iznosi 40 metara. Visina stupova, između naglavnice i pilona, iznosi 37 do 53 metara, dok je rasponski sklop visok 4,5 metara, što znači da se najviši stupovi S7 i S8 uzdižu oko 100 m iznad površine mora.