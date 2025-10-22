Kina pretekla SAD i iznova postala najveći trgovinski partner Njemačke

Kina je iznova pretekla Sjedinjene Američke Države s pozicije najvećeg trgovinskog partnera Njemačke u prvih osam mjeseci 2025. godine, ponovno zauzevši prvo mjesto nakon što su veće carine opteretile njemački izvoz u SAD, pokazali su preliminarni podaci njemačkog statističkog ureda.

Prema Reutersovoj procjeni, njemačka robna razmjena s Kinom od siječnja do kolovoza iznosila je 163,4 milijarde eura, a s SAD-om 162,8 milijardi.Postavši glavni trgovinski partner Njemačke 2024. godine, SAD je bio prekinuo kinesku osmogodišnju dominaciju. Promjena je nastupila dok je Njemačka nastojala smanjiti svoje oslanjanje na Kinu, a Berlin je navodio i političke razlike te optuživao Peking za nepoštene trgovačke prakse. Međutim, situacija se s povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću i ponovnim uvođenjem carina iznova promijenila.

Carine su, naime, smanjile njemački izvoz u SAD koji je u prvih osam mjeseci ove godine pao za 7,4 posto u usporedbi s 2024., na 99,6 milijardi eura. U kolovozu je pak izvoz u SAD pao za 23,5 posto na godišnjoj razini, što pokazuje da se taj trend ubrzava. "Nema sumnje da je američka carinska i trgovinska politika važan razlog pada prodaje", rekao je predsjednik njemačkoga vanjskotrgovinskog udruženja BGA Dirk Jandura. Jandura je rekao da je pala američka potražnja za klasičnom njemačkom izvoznom robom, kao što su automobili, strojevi i kemikalije.

Uz trenutnu prijetnju carinama i jačanje eura, njemački izvoz u SAD vjerojatno se neće oporaviti u skorije vrijeme, rekao je ING-ov globalni voditelj makroekonomije Carsten Brzeski. Izvoz u Kinu pao je još oštrije od izvoza u SAD, smanjivši se za 13,5 posto na godišnjoj razini na 54,7 milijardi eura u prvih osam mjeseci 2025. godine. Nasuprot tome, uvoz iz Kine porastao je za 8,3 posto na 108,8 milijardi eura.

"Ponovno povećanje uvoza iz Kine je zabrinjavajuće, a osobito zato što podaci pokazuju da uvoz dolazi po dampinškim cijenama", rekao je Brzeski, upozoravajući da to povećava njemačku ovisnost o Kini, a može i utjecati na napetosti u ključnim granama industrije u kojima je Kina postala glavni rival.