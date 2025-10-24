Naši Portali
NOVI OBLIK ŠPIJUNAŽE

Kina i Rusija protiv Silicijske doline vode rat - seksom

Autor
Zoran Vitas
24.10.2025.
u 14:49

Navode kako i Rusija i Kina koriste obične građane, ulagače, analitičare kriptovaluta, poslovne ljude i znanstvenike umjesto obučenih agenata što otežava uočavanje špijunaže

Vjerojatno su mnogi od vas gledali seriju Amerikanci. Naizgled prosječni bračni par zapravo je par špijuna koji koristi različite metode kako bi ostvario kremaljske ciljeve. Nerijetko te metode obuhvaćaju i zavođenje, pa i seks. The Times tvrdi kako se tako nešto učestalo događa u Americi. Kako bi špijunirali ključne istraživače Silicijske doline, kineski i ruski operativci koriste 'seksualni rat, donosi londonski The Times. U tom tekstu James Mulvenon iz tvrtke Pamir Consulting  koja za američke komppanije koje ulažu u Kinu radi procjene rizika, tvrdi kako je on sam jedan od mnogih koji su bili metom stranih zavodnica koje su imale cilj domoći se tehnoloških tajni. - Dobivam nenormalan broj vrlo sofisticiranih zahtjeva za povezivanje na LinkedInu od istog tipa atraktivnih mladih kineskih žena. U posljednje vrijeme to se zaista povećalo, kaže on.

Ključne riječi
SAD Rusija Kina špijunaža

OT
otrovnijezik
16:26 24.10.2025.

Pa to je postalo nemoguće. Svi špijuniraju i hakiraju SAD iz zabave a ona najjača i najnaprednija. Kako je to moguće.

Kupnja