Kina i Rusija protiv Silicijske doline vode rat - seksom

Vjerojatno su mnogi od vas gledali seriju Amerikanci. Naizgled prosječni bračni par zapravo je par špijuna koji koristi različite metode kako bi ostvario kremaljske ciljeve. Nerijetko te metode obuhvaćaju i zavođenje, pa i seks. The Times tvrdi kako se tako nešto učestalo događa u Americi. Kako bi špijunirali ključne istraživače Silicijske doline, kineski i ruski operativci koriste 'seksualni rat, donosi londonski The Times. U tom tekstu James Mulvenon iz tvrtke Pamir Consulting koja za američke komppanije koje ulažu u Kinu radi procjene rizika, tvrdi kako je on sam jedan od mnogih koji su bili metom stranih zavodnica koje su imale cilj domoći se tehnoloških tajni. - Dobivam nenormalan broj vrlo sofisticiranih zahtjeva za povezivanje na LinkedInu od istog tipa atraktivnih mladih kineskih žena. U posljednje vrijeme to se zaista povećalo, kaže on.