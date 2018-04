Kim ostavio 'prijatelja' Assada da se ne bi zamjerio Trumpu

Nakon što je sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un objavio da će Pyongyang suspendirati nuklearna i raketna testiranja te obustaviti nuklearne pokuse na poligonu u sjevernom dijelu zemlje, u nastojanju da se nastavi gospodarski rast i očuva mir na Korejskom poluotoku, analitičari su uvjereni da Kim uistinu ozbiljno misli rješavati nesuglasice sa svijetom te da je promijenio svoju retoriku.

U prilog tome ide to što se čelnik Kim Jong-un prvi put nije oglasio nakon napada SAD-a, Velike Britanije i Francuske na Siriju s obzirom na to da je do sada svaki put odmah napao Trumpa i saveznike optužujući ih da su ubojice i tlačitelji. Analitičari su uvjereni kako se Kim nije oglasio jer se nije želio zamjeriti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu te je ostavio na cjedilu svojeg najvećeg saveznika i prijatelja, sirijskog predsjednika Bashara al-Assada kojem čitavo vrijeme preko Irana isporučuje naoružanje. Trump je pozdravio odluku Kim Jong-una.

– Sjeverna Koreja odlučila je obustaviti sve nuklearne pokuse i zatvoriti glavni poligon za testiranje. Ovo je vrlo dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet – veliki napredak! Veselimo se sastanku s Kimom – poručio je Trump u poruci na Twitteru.

Sjevernokorejsku odluku pozdravila je i Južna Koreja, ocijenivši da je riječ o “važnom napretku” u denuklearizaciji Korejskoga poluotoka. – To će pridonijeti stvaranju vrlo pozitivnog ozračja za uspjeh nadolazećeg skupa na vrhu sa Sjedinjenim Državama”, priopćio je u subotu Predsjednički ured Južne Koreje. Rusija koja je također pozdravila Kimovu odluku, smatra kako su upravo oni zaslužni za donošenje takve odluke. Susret Kima i Trumpa pomno se planira, ali se još ne zna gdje.

Analitičari vjeruju da je to možda mongolski glavni grad Ulan Bator ili neka od azijskih metropola poput Singapura ili Bangkoka. Možda niti Europa nije bez izgleda? Odlučujući čimbenik mogla biti odluka Kim Jong-una hoće li putovati oklopljenim vlakom, kojim je došao u Peking u ožujku, ili će letjeti. Ne zna se boji li se mladi sjevernokorejski čelnik letenja kao što se bojao njegov otac ili putuje vlakom isključivo iz sigurnosnih razloga. Trump i Kim trebali bi se sastati krajem svibnja ili početkom lipnja.