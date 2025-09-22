Kim Jong-un: Sastat ću se s Trumpom samo ako SAD prekine opsesiju našim nuklearnim razoružanjem

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un izjavio je da bi bio otvoren za nastavak dijaloga s administracijom Donalda Trumpa, ali samo ako Washington odustane od, kako je rekao, svoje „opsesije” da Pjongjang mora predati nuklearno oružje, prenosi The Telegraph.

U govoru pred Vrhovnom narodnom skupštinom u nedjelju, o kojem je izvijestila državna agencija KCNA, Kim je rekao da i dalje čuva „lijepa sjećanja” na tri ranija susreta s Trumpom. No naglasio je da denuklearizacija ne smije biti glavna tema budućih razgovora, poručivši kako se Sjeverna Koreja „nikada neće odreći” svog arsenala koji smatra ključnim za vlastitu sigurnost pred „ozbiljnim prijetnjama” iz SAD-a i Južne Koreje.

- Svijet dobro zna što Sjedinjene Države rade nakon što natjeraju neku zemlju da se razoruža. Ako SAD prestanu s apsurdnom opsesijom denuklearizacije, prihvate stvarnost i pokažu želju za istinskim miroljubivim suživotom, ne postoji razlog da ne sjednemo za stol. Još uvijek osobno gajim lijepa sjećanja na sadašnjeg američkog predsjednika Trumpa - rekao je Kim.

Zahtjev da se Kim odrekne nuklearnog oružja već godinama je glavna točka sukoba Pjongjanga i Zapada, dok je zemlja pod nizom UN-ovih sankcija zbog svog zabranjenog programa. No Kim tvrdi da su sankcije samo ojačale režim, „izgradile izdržljivost i otpornost koju nikakav pritisak ne može slomiti”.

Prema riječima južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga, Sjever godišnje proizvede između 15 i 20 nuklearnih bojevih glava. Kao privremenu mjeru predložio je dogovor o zamrzavanju daljnje proizvodnje.

- Sve dok ne odustanemo od dugoročnog cilja denuklearizacije, jasno je da bi prestanak razvoja nuklearnog i raketnog programa donio određene koristi. Pitanje je hoćemo li se i dalje uporno držati besplodnih pokušaja da ostvarimo krajnji cilj ili ćemo postaviti realnije ciljeve i barem dio njih ostvariti - izjavio je Lee za BBC.

Lee, koji je na vlasti od lipnja, od početka mandata zagovara dijalog s Pjongjangom te je uvjeren da upravo Trump može ponovo privući Kima za pregovarački stol. Bivši američki predsjednik i sam je u kolovozu poručio da bi volio sresti Kima „ove godine”, prisjećajući se da je 2019. postao prvi američki predsjednik na dužnosti koji je zakoračio na tlo Sjeverne Koreje.

- Osjećao sam se sigurno jer sam imao sjajan odnos s Kim Jong-unom. Nadam se da će tako i ostati. Mislim da hoće... Jako ga dobro razumijem, provodili smo puno vremena razgovarajući o stvarima o kojima se inače ne priča, i dobro se slažemo - rekao je Trump. No unatoč tim osobnim vezama, pregovori između Pjongjanga i Zapada zamrznuti su još od propasti summita u Hanoiju u veljači 2019. godine.

Južna Koreja računa na Trumpa

Kim je u nedjelju odbacio nedavne prijedloge Washingtona i Seula za dijalog, ocijenivši ih neiskrenima jer se, kako tvrdi, njihov osnovni cilj – uništavanje njegova režima – nije promijenio. Kao dokaz naveo je i prijedlog predsjednika Leeja o postupnom ukidanju nuklearnog programa.

Sjevernokorejski čelnik već je ranije sigurnosni savez SAD-a, Južne Koreje i Japana nazvao „nuklearnim vojnim blokom agresije” i obećao daljnje jačanje arsenala kao odgovor na zajedničke vojne vježbe Washingtona i Seula. - Jasno dajemo do znanja da sa Seulom nećemo surađivati ni u kakvom obliku - rekao je Kim.

Pred odlazak u New York na zasjedanje Opće skupštine UN-a, predsjednik Lee izrazio je nadu da će Kim ipak pristati na susret s američkim predsjednikom, pozivajući se na „određeni stupanj međusobnog povjerenja”. I sam je više puta pohvalio Trumpa i sugerirao da su odnosi dviju Koreja pogoršani tijekom mandata Joea Bidena.

- U razdoblju dok niste bili u Bijeloj kući, Sjeverna Koreja dodatno je razvila nuklearne i raketne kapacitete, što je pogoršalo situaciju na Korejskom poluotoku - rekao je Lee Trumpu tijekom sastanka u Ovalnom uredu u kolovozu. Trump mu je odgovorio: „To se ne bi dogodilo da sam ja bio predsjednik.” „Potpuno se slažem”, dodao je Lee. „Nadam se da ćete vi otvoriti novu eru mira na Korejskom poluotoku.”

Trump bi trebao posjetiti Južnu Koreju idućeg mjeseca, kada će ta zemlja ugostiti summit APEC-a u gradu Gyeongju.