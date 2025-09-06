Uhićuju tisuće ljudi zbog 'kontroverznih' stavova: 'U kojem smo trenutku mi postali Sjeverna Koreja?'

Sve veći broj Britanaca ima osjećaj da država uhićuje i istražuje prevelik broj ljudi zbog toga što su rekli ili napisali na internetu, a najnoviji slučaj irskog scenarista Grahama Linehana odjeknuo je čak i do Washingtona, zbog čega je britansku vladu kritizirala i Bijela kuća. Za to vrijeme, govore kritičari, policija ne rješava pljačke i ozbiljnije zločine poput napada noževima.

Naime, petorica policajaca dočekali su u ponedjeljak na aerodromu Heathrow u Londonu Linehana, i uhitili su ga zbog toga što je napisao na internetu. Linehan je poznati aktivist protiv onoga što naziva rodnom ideologijom i inzistira da su transrodne žene zapravo muškarci (rođene su kao muškarci, ali su promijenile spol). Britanska ga javnost dobro zna kao scenarista humorističnih serija "Father Ted", "Black Books" i "IT Crowd" koje su poznate i u Hrvatskoj.

"Ovo je totalitarizam"

Linehana su uhitili zbog nekoliko postova na internetu. U jednom je napisao: "Ako se muškarac koji se identificira kao transrodna osoba pojavi u prostoru koji je rezerviran samo za žene, on čini nasilan, zlostavljački čin. Napravite scenu, pozovite policiju, i ako ništa ne pomogne, udarite ga u jaja." Policija ga je uhitila zbog sumnje na "poticanje na nasilje" što on demantira. Pušten je uz jamčevinu. Istovremeno je morao otići na sud gdje se protiv njega vodi drugi, nevezani postupak u kojem ga je jedna transrodna aktivistica tužila za maltretiranje i zlostavljanje.

Ovaj je događaj ponovno u Britaniji potaknuo raspravu o slobodi govora i njezinim limitima. Dok Linehan i njegovi pristalice tvrde da se radi o još jednom slučaju gdje policija krši slobodu govora ljudi koji kažu nešto blago kontroverzno ili uvredljivo, drugi smatraju da je policija u pravu jer riječi imaju veliki značaj.

Tako je autorica "Harryja Portera" J. K. Rowling, feministica koja također inzistira da se rodnom ideologijom krše prava žena, nazvala uhićenje ovog autora "totalitarizmom", dok je najdalje u kritici otišao lider britanske populističke, desne stranke Reform UK, Nigel Farage. On se nalazi u Americi, gdje se susreo s Trumpom, a u Kongresu je rekao kako se njegova zemlja redovito krši slobodu govora, i da klizi u "zaista užasnu autoritarnu situaciju".

– U kojem smo trenutku mi postali Sjeverna Koreja? Mislim da je to saznao irski scenarist komedija prije dva dana na aerodromu Heathrow – kazao je Farage. No, šef Zelene stranke Zack Polanski smatra da su postovi Linehana "potpuno neprihvatljivi" i da je opravdano njegovo uhićenje.

Trumpovo ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je Britaniju zbog uhićenja ovog scenarista. Ono je priopćilo da se radi o odstupanju iz demokracije te je obznanilo da je "suzbijanje slobode govora u Britaniji i Europi previše široko definirano i da ograničava izražavanje mišljenja". To je u skladu s govorom koji je Trumpov potpredsjednik JD Vance održao u veljači na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu gdje je žestoko prozvao svoje saveznike u Europi zbog kriminaliziranja izražavanja mišljenja i stavova. Još općenitije, sloboda govora postala je tema oko koje se na Zapadu spore ljevica, koja često traži ograničenje slobode govora, i desnica, koja se tomu protivi.

Britanija je, isto tako, postala gotovo simbol tog fenomena. Prema podacima o kojima pišu britanski mediji, policija dnevno uhićuje više od 30 ljudi zbog "uvredljivih upisa na društvenim mrežama i drugim internetskim platformama", kako piše Daily Telegraph. To znači da godišnje uhiti 12 tisuća ljudi zbog ovog prekršaja. Za državu su problematični uvredljivi upisi o rasnim, seksualnim, etničkim, religijskim manjinama... Liberalni The Economist ima jasan stav: "Britance progone zbog razgovora kakve bi vodili u pubu."

Neki od primjera uhićenja izazvali su veliku zabrinutost u dijelu britanske javnosti. Primjerice, bivšem policajcu Julianu Foulkesu (71) kući je stiglo čak šestero policajaca koji su mu stavili lisice na ruke i pretražili dom jer je kritizirao propalestinske prosvjede, napisavši na društvene mreže: "Korak smo udaljeni od toga da upadnu na aerodrom Heathrow gdje će tražiti Židove koji slijeću." Policija ga je istraživala i ispitivala pod bizarnom optužbom za antisemitizam, iako je iz upisa jasno bilo da je kritizirao upravo mržnju prema Židovima, a godinu i pol kasnije policija je priznala da je pogriješila i obustavila je slučaj. U drugom slučaju, nekoliko je umirovljenih policajaca osuđeno na uvjetne kazne zbog rasističkih postova koje su si međusobno slali na WhatsAppu. Jedna je novinarka koja se bavi katoličkim temama rekla da ju je policija istraživala jer je koristila krivu zamjenicu opisujući transrodnu osobu.

Ima i ozbiljnih optužbi

Pritom valja reći da među uhićenima, a zatim i osuđenima, ima i ljudi optuženih za teže zločine od samo uvreda. Tako je godinu dana u zatvoru provela Lucy Connolly, domaćica udana za lokalnog konzervativnog vijećnika, nakon što je na X-u eksplicitno poticala ljude da "zapale" hotele u kojima su smješteni tražitelji azila, nakon što je pomahnitali ubojica prošlog ljeta nožem napao i ubio djevojčice na jednom događaju, a na internetu su pokrenute netočne glasine da ih je ubio azilant.