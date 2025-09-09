Ministar Anušić na Seulskom obrambenom dijalogu u Republici Koreji

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je na Seulskom obrambenom dijalogu (SDD), multilatlarnoj platformi koja predstavlja priliku za učvršćivanje suradnje između dvije zemlje na vojnom području, da u današnjem "sve više polariziranom svijetu" zemlje koje dijele iste sigurnosne ciljeve "trebaju osnaživati svoja partnerstva", priopćio je u utorak MORH.

SDD je najviše rangirana multilateralna platforma za sigurnosni dijalog u regiji, organizator je Ministarstvo nacionalne obrane Republike Koreje, a cilj Seulskog obrambenog dijaloga je poboljšanje sigurnosnog okruženja. U sklopu Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić je sudjelovao na panelu "Ublažavanje geopolitičkih rivalstava i vraćanje strateške stabilnosti" zajedno s ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom i predsjedavajućim Vojnog odbora NATO-a admiralom Giuseppeom Cavom Dragoneom.

Anušić, koji od 8. do 11 rujna boravi u službenom posjetu Republici Koreji, na panelu se založio za osnaživanje odnosa između Hrvatske i Koreje kao dviju "predvodnica stabilnosti u svojim okruženjima" i posebno istaknuo da i manje i srednje velike zemlje, a ne samo najveći igrači, "igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti". "U sve više polariziranom svijetu sa sve izraženijim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, što je Europa posebno iskusila od ruske agresije na Ukrajinu, zemlje koje dijele iste ciljeve u smislu sigurnosti i stabilnosti trebaju osnaživati svoja partnerstva. Svijet nije podijeljen samo na najveće igrače i najveće centre moći. I države koje spadaju u red umjereno velikih, odnosno srednjih ili manjih zemalja igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti", rekao je Anušić na panelu.

Pritom je istaknuo Republiku Koreju kao predvodnika stabilnosti u Indo-pacifičkoj regiji i Hrvatsku kao važan čimbenik stabilnosti u jugoistočnoj Europi. "Želimo novi snažniji zamah i suradnju u odnosima Hrvatske i Republike Koreje", poručio je ministar Anušić. Poseban prostor suradnje, nastavio je, vidi između korejskih i hrvatskih obrambenih tvrtki kao i u mogućnosti suradnje hrvatske vojne industrije s oružanim snagama Republike Koreje.

Kao pozitivan primjer takve suradnje Anušić je naveo hrvatsku tvrtku DOK-ING, vodeću na području razminiranja, koja već izvozi svoje sustave u Republiku Koreju, a tijekom SDD-a potpisat će i sporazum o suradnji s jednom korejskom vojnom tvrtkom. "Razvoj vojne industrije izravni je i gospodarski razvoj", rekao je Anušić posebno napomenuvši kako je Hrvatska kroz svoje iskustvo Domovinskog rata jako dobro naučila da je ulaganje u obranu i obrambene kapacitete, zapravo, ulaganje u mir.

Anušić je također rekao da Hrvatska podržava angažman i blisko partnerstvo Republike Koreje s NATO-om i EU-om jer ono omogućuje zajednički odgovor euroatlantskih i Indo-pacifičkih partnera na današnje izazove. Na marginama Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić održat će bilateralne sastanke s ministrom nacionalne obrane Republike Koreje Ahnuom Gyu-backom, ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom te zamjenikom ministra nacionalne obrane Republike Turske Suayem Alpayem.