VOJNO PARTNERSTVO

Ministar Anušić na Seulskom obrambenom dijalogu u Republici Koreji

Zagreb: Generalna proba svečanog vojnog mimohoda
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
09.09.2025.
u 13:43

"Želimo novi snažniji zamah i suradnju u odnosima Hrvatske i Republike Koreje", poručio je ministar Anušić.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je na Seulskom obrambenom dijalogu (SDD), multilatlarnoj platformi koja predstavlja priliku za učvršćivanje suradnje između dvije zemlje na vojnom području, da u današnjem "sve više polariziranom svijetu" zemlje koje dijele iste sigurnosne ciljeve "trebaju osnaživati svoja partnerstva", priopćio je u utorak MORH.

SDD je najviše rangirana multilateralna platforma za sigurnosni dijalog u regiji, organizator je Ministarstvo nacionalne obrane Republike Koreje, a cilj Seulskog obrambenog dijaloga je poboljšanje sigurnosnog okruženja.  U sklopu Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić je sudjelovao na panelu  "Ublažavanje geopolitičkih rivalstava i vraćanje strateške stabilnosti" zajedno s ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom i predsjedavajućim Vojnog odbora NATO-a admiralom Giuseppeom Cavom Dragoneom.

Anušić, koji od 8. do 11 rujna boravi u službenom posjetu Republici Koreji, na panelu se založio za osnaživanje odnosa između Hrvatske i Koreje kao dviju "predvodnica stabilnosti u svojim okruženjima" i posebno istaknuo da i manje i srednje velike zemlje, a ne samo najveći igrači, "igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti". "U sve više polariziranom svijetu sa sve izraženijim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, što je Europa posebno iskusila od ruske agresije na Ukrajinu, zemlje koje dijele iste ciljeve u smislu sigurnosti i stabilnosti trebaju osnaživati svoja partnerstva. Svijet nije podijeljen samo na najveće igrače i najveće centre moći. I države koje spadaju u red umjereno velikih, odnosno srednjih ili manjih zemalja igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti", rekao je Anušić na panelu.

Pritom je istaknuo  Republiku Koreju kao predvodnika stabilnosti u Indo-pacifičkoj regiji i Hrvatsku kao važan čimbenik stabilnosti u jugoistočnoj Europi. "Želimo novi snažniji zamah i suradnju u odnosima Hrvatske i Republike Koreje", poručio je ministar Anušić. Poseban prostor suradnje, nastavio je, vidi između korejskih i hrvatskih obrambenih tvrtki kao i u mogućnosti suradnje hrvatske vojne industrije s oružanim snagama Republike Koreje. 

Kao pozitivan primjer takve suradnje Anušić je naveo hrvatsku tvrtku DOK-ING, vodeću na području razminiranja, koja već izvozi svoje sustave u Republiku Koreju, a tijekom SDD-a potpisat će i sporazum o suradnji s jednom korejskom vojnom tvrtkom. "Razvoj vojne industrije izravni je i gospodarski razvoj", rekao je Anušić posebno napomenuvši kako je Hrvatska kroz svoje iskustvo Domovinskog rata jako dobro naučila da je ulaganje u obranu i obrambene kapacitete, zapravo, ulaganje u mir.

Anušić je također rekao da Hrvatska podržava angažman i blisko partnerstvo Republike Koreje s NATO-om i EU-om jer ono omogućuje zajednički odgovor euroatlantskih i Indo-pacifičkih partnera na današnje izazove. Na marginama Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić održat će bilateralne sastanke s ministrom nacionalne obrane Republike Koreje Ahnuom Gyu-backom, ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom te zamjenikom ministra nacionalne obrane Republike Turske Suayem Alpayem. 

partnerstvo obrana Ivan Anušić Koreja Hrvatska

