Bizarne scene iz Sj. Koreje: Kim Jong-un postrojio poslušnike pa uživao uz bazen i tobogan...

Kim Jong-un, vođa Sjeverne Koreje kojeg svijet uglavnom poznaje kroz stroge protokole i ozbiljne političke nastupe, ovih je dana viđen u posve drugačijem svjetlu. Naime, Kim je u opuštenoj atmosferi proveo dan s obitelji u novootvorenom ljetovalištu Wonsan Kalma, smještenom na istočnoj obali zemlje. Riječ je o odmaralištu koje je, od strane sjevernokorejskih medija, proglašeno jednim od ključnih infrastrukturnih i turističkih dostignuća u 2025. godini. Iako je u svijetu poznat po zatvorenosti i rigidnoj vladavini, Kim se ovoga puta ponašao kao da je u zapadnjačkom odmaralištu - naslonjen uz bazen, s cigaretom u jednoj ruci i hladnim pićem u drugoj.

Fotografije koje su procurile u javnost prikazuju i njegovo sve češće prisutnu kćer, kako zajedno s ocem šeta pješčanom plažom. Njezina sve veća prisutnost u javnosti izazvala je brojna nagađanja, a mnogi vjeruju da ju Kim polako priprema kao svoju nasljednicu. Ovaj prizor gotovo idiličnog obiteljskog dana u snažnom je kontrastu s napetostima koje obilježavaju međunarodnu pozornicu posljednjih mjeseci – posebice u kontekstu nuklearnog programa Pjongjanga i sve češćih optužbi za potporu Rusiji u ratu u Ukrajini.

VIDEO: North Korea has opened the Wonsan Kalma beach resort more than seven years after construction began, with Kim Jong Un attending the ceremony alongside his wife Ri Sol Ju and daughter.https://t.co/7syjZhyZqI pic.twitter.com/nyYqFYyqLQ