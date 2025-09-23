Kekin hvali ulaganja Zagreba u prevenciju vršnjačkog nasilja, ali učinci se ne vide

Na prigovor roditelja u Dubravi o tome da na jednoj školi nijedna kamera ne radi, saborska i gradska zastupnica Možemo Ivana Kekin za Zagrebinfo kaže da kamere ne mogu riješiti problem vršnjačkog nasilja jer one samo bilježe posljedice. Premda taj argument nije vrijedio kad se Grad Zagreb pohvalio da s 530 kamera na 170 lokacija "lovi" građane koji nepropisno odlažu otpad. Pa i prva mjera iz lani u svibnju usvojenog Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2026. upravo je "pratiti pojavnost vršnjačkog nasilja u Zagrebu". Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade vodi evidenciju o dojavama iz škola o različitim oblicima nasilja pa poduzima odgovarajuće mjere. U Izvješću o provedbi Akcijskog plana u 2024. naglašava se da se od 291 evidentiranog slučaja nasilje najčešće dogodilo "unutar prostora škole, na školskom dvorištu te u okruženju škole".