Kći šefa Hrvatskih šuma kupila MORH-ov stan u Šibeniku za 'sitniš', sada ga iznajmljuje

Obitelj HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića, ovog je ljeta neočekivano završila u medijima kada su njegova žena i supruga za vrijeme velikog požara u Skradinu pred kamerama vrijeđale vatrogasce nazivajući ih "nakazama". Anna Dujić, Nediljkova kćer, od tada se ispričala, kazavši kako je bila pod velikim stresom i da se uopće ne prepoznaje na toj snimci, a situacija je završila policijskom prijavom protiv nje.

No čini se da će obitelj Dujić nastaviti puniti medijske retke, jer je Anna, kako doznaje 24sata, 2020. godine od Ministarstva obrane kupila četverosobni stan u Šibeniku po iznimno niskoj cijeni, a sada ga koristi za iznajmljivanje. 24sata dobio je uvid u kupoprodajni ugovor iz ožujka 2020. u kojemu se navodi da Anna kupuje četverosobni stan površine 90,97 kvadrata po cijeni malo višoj od 76 tisuća eura, a uz ugovor je priloženo mišljenje zamjenika općinskog državnog odvjetnika da je ugovor sukladan važećim propisima. Stan je plaćen jednokratno i to bez kredita po cijeni od otprilike 830 eura po kvadratu, a Anna ga je od tada pretvorila u apartman s četiri zvjezdice koji iznajmljuje već dvije godine putem servisa za iznajmljivanje.

Spornu nekretninu MUP je Nediljku Dujiću kao djelatniku PU Šibenik dodijelio na čuvanje u rujnu 1991. godine temeljem odluke o preuzimanju praznih stanova vojnih osoba. Nediljko i obitelj koristili su stan 29 godina, a od 1992. njime upravlja MORH. Anna Dujić je podnijela zahtjev za kupnju kao članica uže obitelji i korisnica stana, a prema Odluci o prodaji stanova kojima upravlja MORH, kupoprodajna cijena mora biti tržišna. Lokalni agenti za nekretnine s kojima je 24sata razgovarao smatraju da je tržišna vrijednost takve nekretnine na lokaciji na kojoj se nalazi od 200 do 250 tisuća eura, pa se podiže pitanje kako je Anna stan kupila za jednu trećinu tog iznosa.

Procjenu spornog stana odradio je Nino Vrcić, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenitelj nekretnina kojemu je Nediljko Dujić svojevremeno bio šef, a Dujićeva supruga, također akterica snimke u kojoj s kćeri vrijeđa vatrogasce, mu je još uvijek tajnica. Naime, dok je Dujić bio gradonačelnik Skradina, Vrcić je bio u odjelu za graditeljstvo, a u međuvremenu je došao do pozicije direktora Cesta Šibenik, gdje je Dujić bio na čelu Nadzornog odbora dok protiv njega nije pokrenut postupak zbog sumnje da je utjecao na zapošljavanje supruge u firmi. Dujić je tada tvrdio da nije koristio utjecaj da zaposli suprugu, no platio je kaznu i odstupio iz Odbora. Dujić je za 24sata također potvrdio da je s Vrcićem još uvijek u dobrim odnosima.

Sljedeće je pitanje kako je mlada žena, zaposlenica šibenske Elektre koja je prije toga radila u Gradskom parkingu Šibenik, nabavila 76.000 eura kojima je jednokratno platila stan. Nediljko za 24sata objašnjava: "Ona je punoljetna osoba i ima svoj život. Taj stan sam koristio kao prognanik s još 13 članova obitelji. Nakon rata se išlo u otkup tog stana, a iz meni neznanih razloga netko je moj predmet stavio u ladicu i godinama ga držao tamo. Zašto mi je to pravo osporavano, to je pitanje svih pitanja. Taj stan smo koristili do obnove zapaljene kuće u Ićevu. Preselio sam se u Ićevo za stalno prije sedam ili osam godina. Dotad sam koristio stan s obitelji, a do kupovine 2020. tamo su živjele moje druge dvije kćeri, unuk i supruga". Dodao je da su on i Annin pokojni djed pozajmili novce Anni kako bi kupila stan, no točan iznos koji joj je uplatio ne zna, iako je ponudio da provjeri koliko je isplaćeno s njegova računa.

U međuvremenu, 24sata otkriva i da je MORH još 2004. pokušao Dujića deložirati jer je utvrđeno da u svom vlasništvu ima još jednu nekretninu - kuću u Ićevu, a osim toga, Dujić nije djelatnik MORH-a te nije jasno kako je uopće uspio zadržati pravo na stan. Dujić navodi da su ga pokušali iseliti "sirovom silom" no da je "sudskim putem" uspio zadržati stan. "Nakon rata se išlo u otkup tog stana, a iz meni neznanih razloga netko je moj predmet stavio u ladicu i godinama ga držao tamo. Zašto mi je to pravo osporavano, to je pitanje svih pitanja" smatra Nediljko. Iz MORH-a su na upit o pokušaju iseljenja odgovorili da zbog zaštite osobnih podataka ne mogu dati komentar.

Naposljetku, novinari 24sata razgovarali su i s procjeniteljem Ninom Vrcićem, trenutno direktorom Cesta Šibenik. Kaže kako ga nitko nikada nije zvao zbog procjene stana obitelji Dujić i da nisu zatražene korekcije. Izradio ju je, kaže, prema podacima iz Porezne uprave. Dodao je da je stan procijenjen u travnju 2019., a prema zakonu se u trenutku procjene mogu koristiti podaci koji nisu stariji od četiri godine, tj. u trenutku izrade mogao je koristiti podatke iz 2015. godine, a naveo je i druge procjene iz tog perioda u kojima se radi o sličnim iznosima.

