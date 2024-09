Ričard: Čujem da gradonačelnik Dukić (HDZ) sad ipak piše naše amandmane. Sutra će dobiti ocjenu

Opet je prekinuta sjednica gradskog vijeća i Zadar i dalje nema proračun. Do usvajanja je još jedan dan, a hoće li biti prihvaćen proračun ili dolazi do raspuštanja gradskog vijeća u kojem većinu ima oporba kontra HDZ-ovog gradonačelnika ovisi o njegovu prijedlogu proračuna koji će se naći na sutrašnjoj sjednici. Gradonačelnik Branko Dukić (HDZ) je, podsjetimo, ipak pristao na uvjete nezavisne liste Enia Meštrovića i najavio prihvaćanje većine njihovih amandmana za podršku proračunu.

- ⁠Tražim da se do sutra i nove sjednice skine točka proračuna s dnevnog reda jer to nije naše štivo. Čuo sam da sada Dukić piše naše amandmane, a mi ćemo mu dati ocjenu za domaći rad - rekao je Enio Meštrović alias Ričard koji traži da u proračunu budu sredstva za kupnju stanova u Zagrebu za boravak obitelji onkoloških bolesnika koji se tamo liječe, jednokratnu uplatu umirovljenicima, besplatne usluge čistoće do kraja godine, sve u vrijednosti 7,5 milijuna eura.

Daniel Radeta iz SDP-a tražio je ponovno da se glasa i uvrsti točka o prostornom planu kontra HDZ-ovog prijedloga, a Ante Rubeša iz AM to podržao. Sjednica je vecinom glasova opet prekinuta, a nastavak je sutra.

Inače, na početku sjednice zadarskog gradskog vijeća, istaknuta je informacija da je prvi čovjek DP Zadar Damir Biloglav istupio iz DP-a i da je odsad nezavisni vijećnik. On je inače saborski zastupnik sa zamrznutim mandatom u Saboru.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Ričard otišao sa sjednice zadarskog gradskog vijeća