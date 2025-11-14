KBC Zagreb dobio 5 novih linearnih akceleratora vrijednih 14 milijuna eura

Službenom primopredajom petog novog linearnog akceleratora i sustava za neovisnu provjeru radioterapijskih planova, KBC Zagreb postao je prvi u gradu Zagrebu koji je u cijelosti preuzeo najsuvremeniju radioterapijsku opremu vrijednu 14 milijuna eura. Ova oprema dio je najvećeg ulaganja u uređaje za onkološko liječenje u javnom zdravstvu, nabave 21 novog linearnog akceleratora i pripadajućih uređaja u šest bolnica diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti 85 milijuna eura koje je Ministarstvo zdravstva osiguralo iz NPOO-a. Smješten u novoizgrađenom bunkeru na lokaciji Kišpatićeva 12, peti linearni akcelerator vrijedan gotovo 2,8 milijuna eura opremljen je naprednom tehnologijom volumetrijske modulirane lučne terapije koja omogućuje precizno ciljanje tumora uz maksimalnu zaštitu zdravog tkiva. Dodatno, šest sustava za neovisnu provjeru radioterapijskih planova, ukupne vrijednosti gotovo 700 tisuća eura, osiguravaju usklađen i ispravan rad svih linearnih akceleratora u ustanovi, neovisno o broju onkoloških informacijskih sustava.

"KBC Zagreb sada ima sedam akceleratora, od čega pet potpuno novih, što predstavlja značajan iskorak ove ustanove nulte kategorije u pružanju kvalitetnije i dostupnije radioterapije. Liječenje koje je prije zahtijevalo 20 do 40 dolazaka sada se može provesti u jednoj do pet terapija koje traju od 2 do 5 minuta, što omogućava liječenje većeg broja bolesnika i postizanje boljih ishoda liječenja. Ovo ulaganje jasno potvrđuje da su Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske snažno usmjereni na daljnje unaprjeđenje kvalitete liječenja onkoloških pacijenata. Moramo biti konstruktivni, aktivni i realni u našim nastojanjima da Hrvatska postane zemlja napredne i kvalitetne onkološke skrbi. No, ono što je najvažnije jest da postane i zemlja učinkovite prevencije", izjavila je ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.

Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Fran Borovečki, dr. med. istaknuo je kako današnja primopredaja radioterapijske opreme predstavlja važan trenutak za bolnicu i sve pacijente, naglašavajući da ovim činom ustanova u potpunosti preuzima svu radioterapijsku opremu u svoj sustav. "Time dodatno jačamo našu stručnu i operativnu samostalnost, učinkovitost i sigurnost u pružanju radioterapijskih usluga te osiguravamo kontinuitet i najvišu kvalitetu onkološke skrbi", rekao je prof. Borovečki, dodajući kako pacijenti sada imaju na raspolaganju najmoderniju opremu pod upravljanjem stručnih timova – liječnika, fizičara, inženjera i tehničara koji svakodnevno rade na pružanju najviše razine skrbi. Istaknuo je kako bolnica već godinama sustavno ulaže u razvoj radioterapije – u ljude, znanje i tehnologiju, a preuzimanjem ove opreme zaokružuje taj proces.

"Potvrđujemo spremnost za samostalno upravljanje cjelokupnim radioterapijskim kapacitetom, u skladu s najvišim profesionalnim i sigurnosnim standardima", naglasio je ravnatelj, opisujući ovu primopredaju kao tehnički, ali i simboličan čin – dokaz da se ulaganja u zdravstveni sustav isplate. Zahvalio je svima koji su doprinijeli realizaciji projekta – stručnjacima, partnerima, a osobito Vladi i Ministarstvu zdravstva, ističući kako zajedničkim naporima možemo osigurati suvremeno, dostupno i učinkovito liječenje. Do danas je instalirano i pušteno u rad 16 novih linearnih akceleratora, dok će preostali uređaji biti instalirani do kraja razdoblja provedbe NPOO-a, čime će Hrvatska premašiti europski prosjek. S 25 linearnih akceleratora dosežemo 6,4 uređaja na milijun stanovnika, u usporedbi s EU prosjekom od 5,3, a sve to u sklopu provedbe Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine, koji predviđa ravnomjernu dostupnost suvremenih onkoloških terapija u svim dijelovima Hrvatske.