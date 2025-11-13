Naši Portali
'GUŽVETINA'

VIDEO Vozila hitne stoje u kolonama: Navala bolesnika pred Rebrom

Screenshot//Facebook/Hitna uživo 194
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 13:48

Međutim, dodao je kako je očito malo ranije počela sezona upala pluća. Kaže kako dnevno dolazi stotine pacijenata

Pacijenti čekaju pred najvećom zagrebačkom bolnicom, javlja Dnevnik.hr. Čak sedam od 14 raspoloživih ekipa hitne medicinske službe grada Zagreba čeka u redu za prijem pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u KBC Zagreb. Razlog je nedostatak slobodnih kreveta. Milivoj Novak, v.d. zamjenika ravnatelja kaže kako nije problem nedostatak kreveta "nego je gužvetina. Navala je bolesnika sa svih strana i tako će nam biti do kraja godine".

Napomenuo je kako ovo je ovo uobičajena situacija tijekom zimskih mjeseci, kada je porast respiratornih bolesti. Međutim, dodao je kako je očito malo ranije počela sezona upala pluća. Kaže kako dnevno dolazi stotine pacijenata. Samo u posljednja 24 sata ta brojka iznosi između 400 do 500 ljudi. Izjavio je da mu je žao što ljudi čekaju, ali dodaje da su svi pacijenti zbrinuti. Kaže da su i oni pacijenti koji čekaju u vozilima pod nadzorom medicinskih tehničara. 

Ključne riječi
respiratorne bolesti bolnica Milivoj Novak kbc zagreb

