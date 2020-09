Kazneno progoni svjedokinju koja ga je poslala u zatvor na 40 godina

Kada si većinu života proveo po zatvorima te kada upravo izdržavaš maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo vlastite sestre, vrijeme iza rešetaka ti vjerojatno sporo prolazi. Pa ga kratiš pišući kaznene prijave. Prvo prijaviš vlastitu odvjetnicu, za koju tvrdiš da te je prevarila za oko 400.000 eura, a onda odlučiš kazneno goniti i ugroženu svjedokinju, čiji je iskaz bio jedan od razloga zašto si završio iza rešetaka na 40 godina.

”Mozak za likvidacije”

Mora da je to bila logika kojom se vodio Šime Medanić, čovjek kojeg su mediji titulirali kao “mozak za likvidacije”. Jer do sada, što dokazanih što nedokazanih, naručio ih je tri. Za prvu, ubojstvo Marcela Popovića, prvoga hrvatskog ministra turizma, kojeg je u ožujku 1996. po Medanićevu nalogu ubio Siniša Stracaboško, Medanić je godinu dana poslije na Županijskom sudu u Puli kao naručitelj osuđen na 15 godina zatvora. Vrhovni sud kaznu mu je poslije umanjio za tri godine. Dok je bio na izdržavanju te kazne, Medanić je naručio ubojstvo svoje sestre Slavice Medanić, koja je ubijena u siječnju 2006. Za to je zlodjelo Medanić u svibnju 2008. osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, zajedno sa supočiniteljem Pericom Majstorovićem.

No o kakvom je paklenom umu riječ, Medanić je dokazao naručivši još jednu likvidaciju. Ovaj put, u srpnju 2006., ubijen je Nikola Grbić, jedan od egzekutora Medanićeve sestre. Prema Medanićevu nalogu, tvrdilo se u optužnici, s četiri hica likvidirao ga je Perica Majstorović, također osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo Medanićeve sestre. No, za razliku od Medanića, njemu se nije sudilo za Grbićevo ubojstvo jer se 15. lipnja 2010. objesio u zatvoru, dok je Medanić 2013. bio nepravomoćno oslobođen optužbi da je naručio tu likvidaciju, zbog nedostatka dokaza.

Što se s tom presudom dogodilo, je li potvrđena ili ukinuta, nije poznato, no Medanić se očito nije pomirio s maksimalnom kaznom koju je dobio zbog poticanja na ubojstvo sestre. Pa je zbog davanja lažnog iskaza prijavio svjedokinju Ljerku Damašku, no ODO Zadar 26. ožujka 2020. Medanićevu je kaznenu prijavu odbacio. No Medanić je tada odlučio osobno preuzeti kazneni progon te je 7. svibnja 2020. od suca istrage Županijskog suda u Zadru zatražio provođenje dokaznih radnji protiv Ljerke Damaške, što mu je koncem kolovoza sudac istrage i odobrio.

Tijekom suđenja za ubojstvo Slavice Medanić Ljerka Damaška je imala status ugrožene svjedokinje. No na koncu je svjedočila pod imenom i prezimenom, što je objasnila time da je njezin identitet Medaniću i Majstoroviću ionako bio poznat jer su joj prijetili. Ona je u svom iskazu tvrdila da joj je Perica Majstorović rekao kako je za Šimu Medanića sredio sestru. Opisala je kako je s Majstorovićem išla u Opatiju kako bi Medaniću predala neku kuvertu, a za taj “posao” Majstorović joj je ponudio 5000 eura. Svjedočila je da je on mislio ucjenjivati Medanića.

Sud prihvatio njegovu prijavu

– Ma znaš, ja sam ti njemu riješio problem sa sestrom, čovjek je platio, ali sam skužio da frajer ima puno više love nego što sam mislio, pa ćemo ga sada ucjenjivati – svjedočila je da joj je kazao Majstorović.

Njezinu je iskazu sud povjerovao, proglasio ga je istinitim, jasnim i objektivnim te ga je označio odlučnim za donošenje osuđujuće presude protiv Medanića. No u međuvremenu Ljerka Damaška je kod javnog bilježnika ovjerila izjavu da je bila riječ o lažnom iskazu pa ju je Medanić kazneno prijavio. Tužiteljstvo je njegovu kaznenu prijavu odbacilo zbog zastare pa je Medanić osobno preuzeo kazneni progon smatrajući da nije bilo osnove za odbacivanje njegove prijave zbog zastare.

Sudac istrage mu je dao za pravo navevši da s jedne strane postoji pravomoćna presuda u kojoj je iskaz svjedokinje naveden kao odlučan za sudsku odluku, a s druge strane njezina ovjerena izjava da je riječ o lažnom iskazu. Stoga je odlučeno da će se Ljerka Damaška ispitati kao osumnjičenica, nakon čega će se taj njezin iskaz staviti u kontekst drugih probavljenih iskaza te donijeti odluka je li tijekom suđenja lažno svjedočila protiv Medanića.