Ispovijest višestrukog ubojice i silovatelja: Tko se meni zamjerio, nema ga više. Ne kajem se

Tko se meni zamjerio, toga više nema - kaže hladno Branko Markovac, čovjek osuđen za tri ubojstva i dva pokušaja ubojstva, silovanje, razbojstvo i piromaniju. Medeni, kako ga ironično zovu, vani je nakon 43 godine provedene u zatvoru, a svoju životnu priču ispričao je ekipi Potrage.

Novinarka: Koliko ljudi imate na duši?

Medeni: Nijednog, na duši nemam nijednog.

Novinarka: Ali ste ubili?

Medeni: Da. Prvoga. Nisam htio. Drugi zatvorenik na Golom otoku je preživio. Njega sam htio, ali nisam. Treći je u Gradiški kojeg sam htio, a to sam i riješio. I ovaj za koga sam izašao prošle godine.

Danas ima 71 godinu, a njegov je život trebao biti prekinut strijeljanjem jer smrtna mu je presuda nakon ubojstva s predumišljajem izrečena još 1979. Pomilovan je, ali je zbog tog i još niza drugih teških kaznenih dijela robijao desetljećima. Prvo je pokušao ubiti vlastita oca koji ga je zlostavljao tako što mu je u zdjelu s grahom stavio otrov za miševe. U novinskim feljtonima opisivali su ga kao monstruma, a ni psihijatrijski vještaci u procjenama nisu bili blagi.

Medeni ističe da nema razloga da ga se netko boji ako nije ništa napravio. - To sam vam rekao u startu. Vi morate biti uzrok moje reakcije, a sad kakva će vaša reakcija biti ovisi od vašeg uzroka - kaže Markovac.

Kriminalni put Branka Markovca trajao je dugo, lista djela za koja je osuđen je dugačka. Slovio je za vuka samotnjaka kojemu se bolje ne zamjerati.

- I dođe netko novi, pa kaže pusti njega, to je Medeni, više me ne dira.

- Što to znači?

- Znači da se ne može sa mnom zaj***

Sve svoje kazne je odležao. Sad je slobodan čovjek koji slobodno šeta gradom. Upitan misli li da se promijenio, kaže da nije, ali i ponavlja da ga se ljudi ne trebaju bojati. Kaže i da ne zna kako će provoditi vrijeme na slobodi.

- Pojma nemam. Za sad kako je je. Kako nakon 43 godine pune izdržane kazne da izađem na ulicu a da mi država ništa nije obezbijedila, ali baš ništa - govori Medeni koji trenutno nema kamo.

Najprije mu je određen smještaj u domu za ovisnike u Resniku. Korisnicima se oduzimaju mobiteli, nije dopušteno gledanje televizije i to ga je smetalo. Otišao je. Zagrebački Centar za socijalnu skrb dodijelio mu je smještaj u Domu za starije osobe Trešnjevka, podružnica Drenovačka. Tamo nema mjesta.

Zatim je smješten u prihvatilište Crvenog križa. Samo privremeno. Sad je smješten u prostorijama udruge PET Plus, koja daje podršku počiniteljima kaznenih djela. No, udruga ima sredstava još samo do veljače. Nakon toga, ne nađu li nove novce, Markovac je ponovno na cesti.